Solidaridad

Vigilia de 24 horas en apoyo al pueblo palestino en la Plaza Mayor de Cáceres

Las plataformas 'Cáceres con Palestina' y de Personas Refugiadas convocan una acción simbólica continua del 17 al 18 de octubre para exigir el fin del genocidio en Gaza

Cientos de personas a favor de Palestina en la Plaza de Cáceres.

Cientos de personas a favor de Palestina en la Plaza de Cáceres. / CARLOS GIL

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

La Plataforma de Personas Refugiadas de Cáceres y la Plataforma Cáceres con Palestina convocan a la ciudadanía a participar en una vigilia ininterrumpida de 24 horas en solidaridad con el pueblo palestino, bajo el lema: "¡Palestina libre!"

Horario

La vigilia se celebrará desde las 19.00 horas del jueves 17 hasta las 19.00 horas del viernes 18 de octubre, en la Plaza Mayor de Cáceres. El objetivo es mantener una presencia constante que simbolice el apoyo y la resistencia frente a la situación que vive Gaza.

Guerra de Gaza

La guerra de Gaza es un conflicto armado en curso que comenzó con los ataques de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023 y que ha desencadenado un genocidio en Gaza por parte de Israel contra la población civil palestina.

Vía libre para fijar el juicio al ex jefe de la Policía Local: será en la Audiencia Provincial de Cáceres

De los bomberos al reciclaje: la Diputación de Cáceres abre sus puertas a los más pequeños

La revolución de la Inteligencia Artificial llega al Ayuntamiento de Cáceres: una oficina pionera gestionará su implantación en todos los servicios municipales

El rector asegura en Cáceres que la UEx no teme a la universidad privada y pide que se le "aplique el mismo criterio de exigencia académica"

Vigilia de 24 horas en apoyo al pueblo palestino en la Plaza Mayor de Cáceres

Culmina la tercera fase de exhumación en la mina La Paloma con el rescate de solo cuatro de la veintena de cuerpos: los trabajos seguirán en 2026

El PP de Cáceres acusa a Sánchez de "amnistiar" las centrales catalanas y condenar a Almaraz

El Banco de Alimentos de Cáceres lanza un SOS solidario: necesita 400 voluntarios para llenar los platos más vacíos

