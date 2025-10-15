Solidaridad
Vigilia de 24 horas en apoyo al pueblo palestino en la Plaza Mayor de Cáceres
Las plataformas 'Cáceres con Palestina' y de Personas Refugiadas convocan una acción simbólica continua del 17 al 18 de octubre para exigir el fin del genocidio en Gaza
La Plataforma de Personas Refugiadas de Cáceres y la Plataforma Cáceres con Palestina convocan a la ciudadanía a participar en una vigilia ininterrumpida de 24 horas en solidaridad con el pueblo palestino, bajo el lema: "¡Palestina libre!"
Horario
La vigilia se celebrará desde las 19.00 horas del jueves 17 hasta las 19.00 horas del viernes 18 de octubre, en la Plaza Mayor de Cáceres. El objetivo es mantener una presencia constante que simbolice el apoyo y la resistencia frente a la situación que vive Gaza.
Guerra de Gaza
La guerra de Gaza es un conflicto armado en curso que comenzó con los ataques de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023 y que ha desencadenado un genocidio en Gaza por parte de Israel contra la población civil palestina.
