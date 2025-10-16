Cuando abrió el Lido: así comenzó una época dorada de cafeterías en Cáceres

En los primeros días del mes de enero de 1970, el Periódico Extremadura se hacía eco de la inauguración de la cafetería 'Lido', un moderno establecimiento que abría sus puertos para servir a los cacereños en la calle, Gil Cordero, esquina con García Plata de Osma.

Hubo otros negocios de hostelería junto al Lido

Junto al Lido hubo otros negocios de hostelería como la bodega de Pepe Mateos, que estaba frente a la iglesia de Fátima, el bar Salamanca, donde se iba a jugar la partida y que llevaba Santiago Pacheco, o el Nevada, que era de unos hermanos que vinieron de Santiago del Campo. El Nevada, que estaba donde está La Caixa, se puso muy de moda, tenía una barra forrada con pieles de vaca y ternera y servían unas chuletas de morirse; en verano instalaba una terraza que siempre estaba muy concurrida.