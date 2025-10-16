Suelo industrial
Adjudicada la ampliación de Capellanías en Cáceres a la empresa que recurrió su exclusión del concurso
La unión empresarial ETM-Trivium se queda con la redacción del proyecto por 353.199 euros tras un extenso procedimiento en el que se les acusó de una supuesta "ventaja competitiva"
La UTE (Unión Temporal de Empresas) compuesta por ETM y Trivium es la entidad adjudicataria de la redacción del proyecto de urbanización para la ampliación de suelo industrial en las inmediaciones del polígono industrial de Capellanías en Cáceres.
Feisa
Tras un extenso procedimiento que se ha prolongado desde el pasado mes de marzo y que ha contado con un recurso que lo paralizó durante semanas, la sociedad Feisa (Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales) al fin ve la luz para que comience un plan vital para el empresariado cacereño.
Dinero
ETM-Trivium se ha quedado con el proyecto por un importe total de 353.199 euros de los 420.000 que ofertó el ente público dependiente de Extremadura Avante.
Puntuación
Ha sido seleccionada por presentar la mejor oferta en relación calidad-precio para la prestación contractual. La empresa obtuvo 59,55 puntos sobre un máximo de 60 en los criterios cuantificables de forma automátiva, de los que 29,55 sobre 30 corresponden a la valoración económica y otros 30 de 30 a la valoración de otros asuntos.
De igual forma, el informe técnico de valoración publicado en la Plataforma de Contratación del Estado logró 37 puntos de 40 respecto de los criterios sujetos a juicio de valor. De esta forma, la puntuación total es de 96,55 puntos sobre un máximo de 100.
36 meses
El acuerdo se realizó el pasado miércoles, pero la formalización del contrato no podrá efectuarse antes de que transcurren 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. ETM y Trivium contarán ahora con un plazo de ejecución de 36 meses.
Motivos
Cabe destacar que la adjudicación se ha efectuado después de que estas mismas empresas presentasen un recurso porque su inmediata perseguidora había denunciado que conocían "información privilegiada" mientras redactaban el proyecto (algo que suponía una presunta "ventaja competitiva"). ETM-Trivium fue expulsada del concurso, pero tras recurrir lograron que la Comisión Jurídica de Extremadura aceptase la cautelar solicitada. El procedimiento se suspendió durante semanas, pero finalmente se resolvió.
Gedine, la empresa que ha quedado en segundo lugar, había denunciado que una de las dos firmas que componen la UTE mejor valorada, Trivium, había participado en un concurso previo que servía para configurar técnicamente esta licitación. Sin embargo, se refería al estudio previo de secciones hidráulicas, no a los términos que se emplean para este contrato: hidrología o estudio hidrológico.
40 campos de fútbol
La inversión de 420.000 euros ya ha sido autorizada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. De esta forma, apoyan un "proyecto crucial" para la ciudad que, una vez finalizado, va a ofrecer una superficie industrial de 374.078 metros cuadrados más (37,4 hectáreas, lo que equivale a unos 40 campos de fútbol).
Suscríbete para seguir leyendo
- Cierre inesperado de los 100 Montaditos en Cáceres: el local permanece clausurado desde el lunes
- Pedro Sánchez asegura que Extremadura 'está ya en el radar turístico' y Guardiola afea la 'desventaja competitiva' por la deuda histórica en infraestructuras
- Sánchez y Óscar Puente visitan la autovía de Cáceres a Badajoz, que tendrá tres viaductos, pero no dan plazos de su finalización
- La Churrería Olqui cumple 40 años en Cáceres: con Joaquín, uno de sus fundadores, y el sistema tradicional de siempre
- Las extremeñas que abren camino en el mundo se citan en Cáceres: 'Tienen en común el talento
- Expectación y hermetismo a tres días de la boda del año en Cáceres
- Cancelado el concierto de Morad en Cáceres: Extremúsika 2025 sufre la caída de uno de sus principales artistas de la última jornada de festival
- En marcha el proyecto de un nuevo párking de 100 plazas para solventar los problemas de aparcamiento en la Ciudad Monumental de Cáceres