Adjudicada la ampliación de Capellanías en Cáceres a la empresa que recurrió su exclusión del concurso

La UTE (Unión Temporal de Empresas) compuesta por ETM y Trivium es la entidad adjudicataria de la redacción del proyecto de urbanización para la ampliación de suelo industrial en las inmediaciones del polígono industrial de Capellanías en Cáceres.

Feisa

Tras un extenso procedimiento que se ha prolongado desde el pasado mes de marzo y que ha contado con un recurso que lo paralizó durante semanas, la sociedad Feisa (Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales) al fin ve la luz para que comience un plan vital para el empresariado cacereño.

Dinero

ETM-Trivium se ha quedado con el proyecto por un importe total de 353.199 euros de los 420.000 que ofertó el ente público dependiente de Extremadura Avante.

Puntuación

Ha sido seleccionada por presentar la mejor oferta en relación calidad-precio para la prestación contractual. La empresa obtuvo 59,55 puntos sobre un máximo de 60 en los criterios cuantificables de forma automátiva, de los que 29,55 sobre 30 corresponden a la valoración económica y otros 30 de 30 a la valoración de otros asuntos.

De igual forma, el informe técnico de valoración publicado en la Plataforma de Contratación del Estado logró 37 puntos de 40 respecto de los criterios sujetos a juicio de valor. De esta forma, la puntuación total es de 96,55 puntos sobre un máximo de 100.

36 meses

El acuerdo se realizó el pasado miércoles, pero la formalización del contrato no podrá efectuarse antes de que transcurren 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. ETM y Trivium contarán ahora con un plazo de ejecución de 36 meses.

Motivos

Cabe destacar que la adjudicación se ha efectuado después de que estas mismas empresas presentasen un recurso porque su inmediata perseguidora había denunciado que conocían "información privilegiada" mientras redactaban el proyecto (algo que suponía una presunta "ventaja competitiva"). ETM-Trivium fue expulsada del concurso, pero tras recurrir lograron que la Comisión Jurídica de Extremadura aceptase la cautelar solicitada. El procedimiento se suspendió durante semanas, pero finalmente se resolvió.

Gedine, la empresa que ha quedado en segundo lugar, había denunciado que una de las dos firmas que componen la UTE mejor valorada, Trivium, había participado en un concurso previo que servía para configurar técnicamente esta licitación. Sin embargo, se refería al estudio previo de secciones hidráulicas, no a los términos que se emplean para este contrato: hidrología o estudio hidrológico.

40 campos de fútbol

La inversión de 420.000 euros ya ha sido autorizada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. De esta forma, apoyan un "proyecto crucial" para la ciudad que, una vez finalizado, va a ofrecer una superficie industrial de 374.078 metros cuadrados más (37,4 hectáreas, lo que equivale a unos 40 campos de fútbol).