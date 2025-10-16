El arte toma vida en la noche de Cáceres con los mejores artistas contemporáneos

El arte tomará vida en Cáceres con una exposición contemporánea en la parte antigua en la que participarán los mejores artistas del panorama nacional. Las calles empedradas acogerán una muestra que tendrá la luz como hilo conductor entre el 29 de octubre y el 16 de diciembre y que solamente se podrá disfrutar por la noche, cuando se encienda el alumbrado de la ciudad, para convertir a la ciudad en un museo al aire libre.

Piezas creadas

Cáceres Contemporánea nace este año en la ciudad con piezas que han sido creadas específicamente para esta exposición, que se presentarán y estrenarán en Cáceres para ser proyectadas a otros festivales de calado internacional.

Presentación

La exposición ha sido presentada en la mañana de este jueves en la renovada Casa de los Caballos del Museo de Cáceres por el secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, Francisco Palomino, y el comisario de la muestra, Juan Antonio Álvarez Reyes, y ante la presencia de autoridades como Raquel Preciados, directora del propio museo, o personas de su equipo.

Para visitar la muestra, cada uno de los siete artistas participantes ubicarán sus piezas en un punto distinto de la parte antigua para poder seguirla a través de un recorrido.

Juan Antonio Álvarez Reyes, comisario de la exposición Cáceres Contemporánea. / Carlos Gil

Cada lugar

El primer lugar será la calle Gabriel y Galán con la obra de Soledad Sevilla. La seguirá, en Muñoz Chaves, Karlos Gil. En la plaza de la Audiencia estará la pieza de Marc Vilanova. Abel Jaramillo expondrá en la calle Luis Grande Boudesson. Leonor Serrano, en la plaza de Santiago. Eva Lootz en la plazuela del Socorro; Inma Femenía en la calle Hornillo y Soledad Sevilla, de nuevo, en la calle Adarve Obispo Álvarez. Por último, el Archivo Histórico Provincial expondrá una muestra de todas sus obras en la plaza Conde de Canilleros.

Palomino y Álvarez

"El recorrido habla de una ciudad que se transforma a través del arte. Es una oportunidad única para los cacereños y los creadores", señala Palomino. Además, habrá visitas guiadas para explicar todo el recorrido y han trabajado para que los lugares sean accesibles.

La inauguración será el día 29 de octubre a las 19.00 horas y se podrán visitar las obras mientras el alumbrado público de la ciudad esté encendido. Además, Palomino ha querido agradecer el apoyo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y de todos los vecinos del casco histórico, subrayando que se suma a la oferta cultural para la Capitalidad de Cáceres 2031.

Por su parte, el comisario ha queriado destacar que "los artistas son destacados en el panorama nacional" y que es "un proyecto temático para facilitar al espectador".