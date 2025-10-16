El Ayuntamiento de Cáceres tiene un nuevo funcionario sin DNI ni personalidad

El Ayuntamiento de Cáceres contará a partir de este jueves con un nuevo funcionario, pero será distinto: no tendrá DNI ni personalidad y se llama Inteligencia Artificial.

Marco estratégico

El pleno de este jueves aprobará el marco estratégico para la implantación de la Inteligencia Artificial, un documento que sentará las bases del uso responsable, ético y eficaz de la tecnología en la administración local.

Aprobación

En la comisión celebrada la pasada semana se autorizó que fuese al próximo pleno con los votos a favor del PP y las abstenciones de PSOE, Vox y Unidas Podemos.

La revolución de la Inteligencia Artificial llega al Ayuntamiento de Cáceres: una oficina pionera gestionará su implantación en todos los servicios municipales / Ángel García Collado

Consistorio

Lo que busca ahora el consistorio es crear las bases de un crecimiento ordenado y escalable para poder ofrecer los mismos servicios de una forma más eficaz y cercana al ciudadano.

Objetivos

El marco estratégico incluye los objetivos, la metodología y los principios rectores que guiarán su implantación en los distintos servicios municipales. La IA permitirá optimizar procesos internos, automatizas tareas, mejorar la toma de decisiones basada en datos y ofrecer servicios públicos eficientes.

Oficina

Como elemento central, se va a crear la Oficina de la Inteligencia Artificial para la innovación administrativa, que va a actuar como unidad de referencia y administración. En ella, se van a desarrollar proyectos, a garantizar el marco estratégico y la normativa europea y se velará por la coherencia técnica y administrativa en las iniciativas municipales vinculadas a la IA.

Mayor eficiencia

Se prevé una mayor eficiencia, la mejora de la relación del ciudadano con el ayuntamiento mediante asistentes inteligentes, atención multidicisplinar y la realización de trámites. Además, se busca avanzar hacia una gobernanza inteligente, revisando procesos y normativas para una administración más ágil. El ayuntamiento subraya que el cambio no es solo tecnológico, sino también organizativo y cultural en busca de un servicio público más cercano, eficaz y centrado en las necesidades reales de los vecinos.