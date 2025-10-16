Barrios
Cáceres el Viejo pasa a la acción por el "abandono" de sus jardines: "Es inaceptable esta situación"
La asociación vecinal, "indignada" por el estado de sus zonas verdes
La Asociación Vecinal de Cáceres el Viejo ha pasado al ataque y, en las últimas horas, ha lanzado un comunicado expresando su "indignación" por el "total abandono" de los jardines y zonas verdes en su avenida central. "Es inaceptable que, tras el aumento de presupuesto de tres a siete millones de euros para la empresa encargada del mantenimiento, el barrio siga completamente descuidado, mientras que en otros barrios disfrutan de espacios bien cuidados", inciden en un comunicado, señalando que "la situación es alarmante".
"Las jardineras de la avenida, que deberían ser jardines, se han convertido en praderas sin control. Los plantones de las palmeras muertas siguen allí, los rosales y setos ya no existen, y el barrio se está llenando de espacios desolados y sin mantenimiento", continúan. "Este nivel de dejadez es intolerable, y no podemos entender cómo se han destinado más recursos sin que se note ninguna mejora en el estado de nuestro barrio", precisa, exigiendo que el consistorio "tome medidas inmeidatas para recuperar la calidad y poner fin al abandono".
También cuentan que la fuente de la avenida de los Cuatro Lugares está rota: "Al pulsar el botón, el agua no para de salir y queda enganchada, desperdiciando agua constantemente. Este es otro ejemplo claro de la falta de gestión y de atención a los problemas cotidianos de los vecinos".
