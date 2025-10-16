Trabajo en las localidades cercanas a la capital
Casar de Cáceres se convierte en refugio laboral para los vecinos de la capital
El interés por el empleo público del Casar se dispara y los cacereños ven esta posibilidad como una salida laboral
Los casareños tienen prioridad, pero la convocatoria puede abrirse a vecinos de otros municipios
Los pueblos del área metropolitana de Cáceres se postulan como una alternativa real de empleo para los vecinos de la capital provincial. Así queda demostrado tras el interés que han suscitado las tres plazas de trabajo público que necesita Casar de Cáceres, puesto que los cacereños consideran ya esta posibilidad como una salida laboral más que posible.
Público
El Boletín Oficial de la Provincia hizo público en la jornada de ayer la oferta de empleo público correspondiente a las plazas vacantes para este año en Casar de Cáceres. El consistorio dio a conocer, de esta forma, que necesitan un oficial de jardines, un auxiliar de biblioteca y una gerocultora (que es una profesional de la atención sociosanitaria que cuida o asiste a personas mayores o en situación de dependencia para mejorar su calidad de vida).
Contratación
Antes de que se proceda a la contratación del personal, se puede interponer un recurso de reposición potestativo ante la alcaldía en el plazo de un mes a contar desde este jueves por la convocatoria de las plazas. Aún se desconocen los requisitos para poder entrar en la bolsa de empleo, que serán publicados una vez concluya el plazo de los recursos.
Más población
Casar de Cáceres es consciente de que, para atraer población al municipio, deben ofrecer más trabajo. Todas las políticas de empleo que promueven son para menores de 30 años, aunque cualquier persona puede optar a las plazas. En principio, están dedicados a vecinos empadronados en la propia localidad, pero se abre a otros pueblos si no hay interés. El siguiente grupo de personas que se vería beneficiado es el de mayores de 45 años.
Datos
En cuanto a los datos del paro registrado en los pueblos del área metropolitana de Cáceres es importante destacar que los porcentajes son bastante bajos en comparación con otros municipios. Comenzando por Casar de Cáceres, apenas cuenta con 269 personas paradas de los 4.477 habitantes que tiene (supone un 6%). Otro ejemplo es el del municipio con más habitantes del área: Arroyo de la Luz apenas tiene 381 vecinos sin empleo y 5.966 residentes, por lo que solo un 6,3% están parados.
En otras localidades como Malpartida de Cáceres, hay 251 desempleados de 4.030 personas, solo un 6,2%. En Sierra de Fuentes, solamente tienen 128 de 1.998, un 6,4%. Y para finalizar, Torreorgaz apenas cuenta con 91 personas en paro de 1.676 residentes, un 5,4%. Es importante destacar que el porcentaje medio de parados en España es del 10,3%, según los datos más recientes de la Encuesta de Población Activa (EPA) de junio de 2025, aunque en este registro solamente se pregunta a los miembros de hogares familiares que residen en España de forma habitual y que tienen 16 años o más.
Plan pionero
Además, Casar se encuentra inmerso en un plan pionero que marque una hoja de ruta para garantizar que el municipio sea un lugar atractivo para vivir, trabajar, formar una familia y desarrollarse personal y profesionalmente, apostando por la creación de oportunidades laborales para menores de 30 años y apostando por retener el talento joven.
