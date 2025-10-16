Infraestructuras
El estado de felicidad se instala en el Museo de Cáceres durante las obras: "El ritmo es extraordinario"
La directora, Raquel Preciados, considera "fantástica" la recepción de los turistas en la Casa de los Caballos
El estado de felicidad se ha instalado en el Museo de Cáceres con la reapertura de la Casa de los Caballos y las obras en el Palacio de las Veletas. La directora del espacio cultural, Raquel Preciados, cuenta que "la recepción del espacio que se abrió el pasado verano ha sido muy buena" y habla de avance "en los plazos" del recinto que se está reformando.
Transición
Cabe recordar que el pasado 15 de julio se cerró el Palacio de las Veletas para comenzar las obras y, el día siguiente, ya estaba abierta la Casa de los Caballos tras la reforma. "El periodo de transición ha sido magnífico, tanto en la recepción de turistas como en el inicio de las obras", cuenta la directora.
En 2027
"El ritmo de las obras va, ahora mismo, de forma extraordinaria", dice Preciados, que mantiene el objetivo de que concluyan las obras en diciembre de 2026 para poder abrir el Museo de Cáceres en su totalidad en enero de 2027.
Seis millones
El ambicioso proyecto que llevará a cabo el histórico centro expositivo gestionado por la Junta de Extremadura con una inversión de más de seis millones de eurospermitirá que las salas donde se muestran los fondos de la colección se adapten a las necesidades del siglo actual.
Cierre al público
Actualmente, está cerrado al público el acceso al aljibe, una de las joyas en cuanto a reclamos turísticos se refiere. Este depósito del siglo XII afrontará también un proceso de restauración tras décadas sin conservarse de manera paralela a los trabajos de reforma del edificio.
