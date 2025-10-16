Un homenaje de generaciones en Cáceres

No hay generación futura sin la anterior. Aunque parezca que el presente es ingrato con los que formaron parte de las luchas del pasado, siempre hay un resquicio para reconocer el valor de lo que consiguieron y que con ello, no se olvide que la sociedad actual se beneficia de privilegios por las renuncias de sus antecesores. Así, con un compromiso marcado en los últimos años, octubre se convierte en el mes dedicado a que todos esos logros no caigan en el olvido. Y Cáceres hace lo propio con una intensa agenda de actos, desde el tradicional homenaje a los matrimonios más longevos hasta la esperada gala que se celebró este jueves en el Gran Teatro.

A la cita, patio de butacas lleno, como de costumbre, acudieron autoridades y una representación de las asociaciones de la tercera edad. El propósito fue reconocer la entrega y la dedicación de figuras emblemáticas como la de José Luis Franco, más conocido como Franquete, y a título póstumo a Eulalio Acosta, el que fuera director de la coral de Santa María de la Montaña. También la ceremonia tenía previsto galardonar a una decena de nombres representativos del tejido asociativo comprometido con las causas de los mayores.

El pleno del mayor

Ya, también como es habitual, tendrá lugar el pleno de mayores en el ayuntamiento el próximo 23 de octubre en una sesión en la que los principales representantes de las asociaciones y hogares de mayores podrán trasladar al alcalde sus principales reivindicaciones. En los últimos años, estas peticiones se han centrado en la necesidad de programar más actividades y habilitar más espacios para ocio de la tercera edad y abrir más baños públicos aparte del aseo que se inauguró en Cánovas hace meses junto a la estatua de Gabriel y Galán. Por último, el 25 de octubre se cerrará el programa con una jornada de convivencia en el pabellón municipal de Moctezuma.