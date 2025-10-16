El nuevo concejal de Vox se estrena en el pleno de Cáceres interpelando al alcalde: “¿Hasta cuándo van a durar las obras en Ronda San Francisco?

El profesor de religión del colegio Nuestra Señora de la Luz en Arroyo de la Luz Francisco Flores Mancebo (54 años) ha tomado posesión este jueves como nuevo concejal del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cáceres, tras la renuncia (que hizo efectiva antes del verano) la anterior edil Raquel Mirat.

Cargos orgánicos

A nivel orgánico, Flores ostenta dos cargos en el partido: es vicepresidente de Vox Cáceres y vicesecretario de organización del partido. El ya nuevo edil de Vox nació en la capital cacereña (1970) y realizó estudios de Magisterio por el área de Ciencias, siendo diplomado en esta especialidad desde 1993.

El nuevo edil apela al “fortalecimiento de nuestras costumbres y tradiciones”

Flores forma parte de colectivos “en ayuda a las personas más desfavorecidas” como Cáritas, Manos Unidas y Asociación de Ayuda Contra el Cáncer.

Asimismo, es miembro de la Asociación AMAM (Minas de Aldea Moret); también es cofrade del Cristo de las Batallas y miembro de la Asociación Fraternal San Jorge.

Antes de tomar posesión del cargo ya aseguró que “le gustaría fomentar medidas de apoyo a las empresas, pymes y autónomos”, así como mostrar su “apoyo a los jóvenes, a la educación, a las familias y a las asociaciones vecinales”. Y también al “fortalecimiento de nuestras costumbres y tradiciones”.

Flores toma posesión de su cargo este jueves. / EP

Pregunta al alcalde

Ya en la sesión plenaria de este jueves, Flores ha intervenido por primera vez e incluso ha participado en ruegos y preguntas al alcalde, Rafael Mateos, donde ha puesto encima de la mesa la demora de las obras de canalización de la Ronda San Francisco: ¿Cuándo se va a acabar la obra del puente San Francisco? Esto se lo preguntan la mayoría de los ciudadanos”.

En su alocución, el edil de Vox ha interpelado al alcalde asegurando que (la obra) “tenía que acabar en junio, pero seguimos exactamente con la misma situación y molestias a todos los viandantes y también al propio tráfico”.

Al respecto, Mateos le ha reconocido un retraso en la ejecución por la aparición de una línea de fibra óptica. Pero que habrá una apertura al tráfico, “previsiblemente, en los últimos días de octubre; una apertura, si no total, casi total ya”.

Y ha recalcado que es una de las “obras más ambiciosas” en ejecución “por el tamaño del colector que se va a ubicar en ese puente”.