Los nuevos salvavidas de Cáceres: "Hay que aprender los cuatro eslabones de la cadena de supervivencia"

Un acto multitudinario en la plaza Mayor ha celebrado en la mañana de este jueves el Día Mundial de la Parada Cardiaca con representantes sanitarios expertos de distintas entidades del ámbito de la salud, que han mostrado a los niños de institutos de la ciudad cómo actuar en caso de una parada cardiorrespiratoria.

Entre 13 y 16 años

Jóvenes de entre 13 y 16 años de institutos como la Universidad Laboral, Josefinas, Carmelitas, Giner de los Ríos o Brocense han acudido al centro neurálgico de la ciudad para convertirse en posibles salvavidas si en algún momento de sus vidas necesitan realizar una RCP (reanimación cardiopulmonar).

La actividad, que ha estado coordinada por la Gerencia del Área de Salud de Cáceres a través de Fernando Montoto, ha estado centrada en los cuatro eslabones de la cadena de supervivencia.

Cuatro eslabones

El primero de estos cuatro puntos es identificar la emergencia y llamar al 112. El segundo es la realización de una RCP de forma inmediata ubicando las manos en el centro del pecho y presionando con fuerza y rapidez. Conviene alternar 30 compresiones con dos insuflaciones.

El tercer eslabón es el uso de un desfibrilador externo automático para restablecer el rimo cardíaco y, por último, los cuidados post-paro cardíaco en el hospital.

Alumnos

Los alumnos, que han ocupado la práctica totalidad de la plaza Mayor para aprender a realizar la RCP, han aprendido una práctica indispensable que les puede convertir en salvavidas el día de mañana.