Boda Fernando Palazuelo
El peinado de Micaela Belmont para su gran día, obra de un estilista de Cáceres
La actriz peruana, que contrajo matrimonio el sábado 11 de octubre con el promotor del Hotel Hilton de Godoy, se puso en las manos de un salón de peluquería de la capital cacereña
Ha sido sin duda la celebración del año en Cáceres. La boda de Fernando Palazuelo, promotor del Hotel Hilton de Godoy, y la actriz peruana Micaela Belmont, ha acaparado en los últimos días numerosos titulares de la prensa rosa. El enlace, que se ofició en la parroquia de Santiago y se festejó por todo lo alto en el nuevo cinco estrellas de la ciudad, tenía lugar solo una semana después de que contrajeran matrimonio Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. El duque de Arjona es tío de Fernando Fitz-James, cuñado de Palazuelo (está casado con su hermana Sofía) y heredero de la Casa de Alba.
La ceremonia tuvo lugar a las 14.00 horas del sábado 11 de octubre, y a las puertas del Hilton y de la la parroquia -a escasos metros- se congregaron numerosos curiosos para ver el desfile de invitados de la alta sociedad española y peruana. Entre ellos, los propios duques de Huéscar, Fernando Fitz-James y Sofía Palazuelo, la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada y su hijo, Tristán Ramírez, o Patricia Llosa, viuda del difunto Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.
La fiesta se prolongó en el Hilton hasta altas horas, aunque los invitados, unos 250, ya disfrutaron la noche antes de un cóctel servido en la plaza de las Piñuelas, a cargo de la tapería-restaurante Bouquet.
Estilismo de la novia
El estilismo de la novia, inspirado en sus raíces peruanas, ha sido más que comentado. Belmont lució un vestido de la diseñadora de su tierra Ani Álvarez Calderón. Una pieza artesanal que recordaba a los trenzados andinos.
Lejos de contar con un equipo de peluquería de fuera, la actriz depositó su confianza en un salón local, Renato Fabricio Hair Boutique, que se encargó de peinar a la protagonista, a su madre y a parte de su familia llegada desde Perú.
El equipo de estilistas del salón, en la calle Obispo Segura Saéz, se desplazó al emblemático Palacio de Godoy, para crear las propuestas de la novia y sus familiares más allegados.
La joven actriz se decantó por un recogido bajo trenzado inspirado en la textura del vestido nupcial, acompañado por un velo ligero y una peineta de plata. "La raya al medio y un maquillaje natural completaron un look equilibrado, elegante y atemporal que fue elogiado por la prensa especializada", subraya el estilista y director del salón, Renato Fabricio.
Desde el negocio han agradecido a los novios la confianza depositada en su equipo para un día tan especial. "Sabíamos que era un trabajo que iba a ser visto por miles de personas en todo el mundo, y eso nos motivó a dar lo mejor de nosotros mismos", declara Fabricio.
Sobre el estilista
Renato Fabricio Hair Boutique es un espacio de belleza integral especializado en peluquería de autor, estilismo nupcial, tratamientos capilares personalizados y asesoramiento de imagen. Su filosofía se basa en la "excelencia técnica, la innovación estética y una atención personalizada que busca resaltar la autenticidad y la elegancia de cada persona".
- Cierre inesperado de los 100 Montaditos en Cáceres: el local permanece clausurado desde el lunes
- Pedro Sánchez asegura que Extremadura 'está ya en el radar turístico' y Guardiola afea la 'desventaja competitiva' por la deuda histórica en infraestructuras
- Sánchez y Óscar Puente visitan la autovía de Cáceres a Badajoz, que tendrá tres viaductos, pero no dan plazos de su finalización
- La Churrería Olqui cumple 40 años en Cáceres: con Joaquín, uno de sus fundadores, y el sistema tradicional de siempre
- Las extremeñas que abren camino en el mundo se citan en Cáceres: 'Tienen en común el talento
- Expectación y hermetismo a tres días de la boda del año en Cáceres
- Cancelado el concierto de Morad en Cáceres: Extremúsika 2025 sufre la caída de uno de sus principales artistas de la última jornada de festival
- En marcha el proyecto de un nuevo párking de 100 plazas para solventar los problemas de aparcamiento en la Ciudad Monumental de Cáceres