Un recorrido por la ilustración, el cine y la ciencia en Cáceres

Otoño cultural en la región.

'Me nacen flores': la nueva exposición de Marta García en La lente y el pincel

A partir de este jueves 16 de octubre a las 20.00 horas, el espacio cultural La lente y el pincel inaugura la exposición 'Me nacen flores', una muestra delicada y vibrante del trabajo de la ilustradora Marta García San Pedro. Desde sus primeros cuadernos llenos de palabras y sueños hasta las acuarelas que hoy plasma en papel, ha encontrado en el arte una manera de expresar su mundo interior. Su amor por la naturaleza y su creatividad florecen en cada obra, invitando al visitante a recorrer un jardín íntimo de colores, texturas y poesía.

La inauguración contará con la participación de Raquel Gamero Telo, quien leerá algunos poemas que acompañan la exposición y que forman parte del alma de este universo visual. La muestra podrá visitarse hasta el viernes 5 de diciembre. Una cita imperdible para quienes buscan dejarse sorprender por la belleza de lo cotidiano transformado en arte.

'Pantaleón y las visitadoras' en la Filmoteca

La Filmoteca de Extremadura abre este jueves a las 20.30 horas un nuevo ciclo cinematográfico dedicado a explorar la relación entre cine y literatura a través de las adaptaciones de las novelas de Mario Vargas Llosa, uno de los grandes autores contemporáneos en lengua española y Premio Nobel de Literatura.

El ciclo forma parte de la programación paralela al Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, que este año se celebra en Extremadura, y busca rendir homenaje a la riqueza narrativa del escritor en su tránsito hacia el lenguaje audiovisual. La primera proyección será 'Pantaleón y las visitadoras', dirigida por Francisco J. Lombardi, una adaptación satírica y provocadora que retrata la disciplina militar y los contrastes sociales del Perú, basada en una de las obras más reconocidas y polémicas de Vargas Llosa.

Presentación del libro 'Sadí de Buen. El Lorca de la ciencia'

La Biblioteca Pública de Cáceres acogerá el próximo sábado 18 de octubre, a las 12.45 horas, la presentación del libro 'Sadí de Buen. El Lorca de la ciencia', una obra de los autores Manuel García González y Pepa Corbacho Jiménez, editada por Ediciones Brócoli el pasado mes de abril. El libro rescata la figura del Dr. Sadí de Buen Lozano, médico e investigador nacido en Barcelona en 1893, cuya labor científica fue clave en la lucha contra el paludismo en Extremadura durante la primera mitad del siglo XX. Gracias a una innovadora estrategia de prevención, que incluyó el uso de la gambusia, un pez que se alimenta de larvas de mosquito y la creación de una red de centros médicos, logró reducir drásticamente la incidencia de la enfermedad en zonas como Talayuela y Navalmoral de la Mata.

Fusilado tras el golpe de Estado de 1936, su legado científico fue silenciado durante la dictadura franquista. Esta biografía, la primera dedicada a su memoria, reivindica su figura como 'el Lorca de la ciencia', reconociendo tanto su compromiso humanista como el impacto de su trabajo en la salud pública del país.