Visitas a la ciudad
El Ayuntamiento de Cáceres replica al PSOE tras calificar de "verano negro" las últimas estadísticas de turismo: "Dato mata relato"
"Tenemos una estrategia notoria con promociones nunca antes vistas y acabamos de albergar la Convención de Turespaña", presume el edil Ángel Orgaz
"Nuestra estrategia es notoria y se expone públicamentes. Nuestro área de Turismo trabaja de forma incansable". Son las palabras del portavoz del Gobierno local de Cáceres, Ángel Orgaz, al ser preguntado por las declaraciones realizadas esta semana por el PSOE. Calificaba de "verano negro" los últimos datos de la ciudad y criticaba que el ayuntamiento "no tenía una estrategia clara".
"Hace poco hemos presentado la campaña 'Feel Cáceres', tomando acciones nunca antes vistas para la ciudad como la publicidad en Callao o las campañas en Spotify. Presentamos una candidatura para albergar la V Convención Turespaña y lo lográbamos", ha indicado Orgaz, que ha recordado que el PSOE también solicitó en su día celebrar este congreso y perdió contra la ciudad de Tenerife.
"Lo tenemos claro: apostamos por nuestros centros, por acciones novedosas. En definitiva, dato mata relato. Eso es lo que ocurre en las políticas de turismo del ayuntamiento", ha explicado el edil. Además, ha señalado que buscan aumentar el turismo de calidad, apostando por lo sostenido y sostenible para que lleguen más turistas internacionales y aumente el número de pernoctaciones.
