Cáceres alaba el presupuesto regional y apela al "diálogo" con el resto de partidos: "En el ayuntamiento estamos acostumbrados a aprobarlos"

El portavoz del Gobierno local de Cáceres, Ángel Orgaz, ha valorado este viernes algunas de las inversiones que se recogen en el borrador de Presupuestos Generales de Extremadura para 2026 (PGEx) que ha presentado la Junta de Extremadura, donde se incluyen partidas para la segunda fase del Hospital Universitario o para impulsar el proyecto del futuro pabellón de ferias en la ciudad.

85 millones

Orgaz ha indicado que la junta de gobierno local ha estudiado las cifras que se destinan a la ciudad en ese proyecto de presupuestos, que ascenderían de forma directa a unos 85 millones de euros, lo que "muestra el compromiso de la Junta de Extremadura y de la presidenta María Guardiola con nuestra ciudad", ya que, "por primera vez se mira a Cáceres con sus necesidades reales".

Diálogo

Respecto a la posibilidad de que el proyecto presentado no salga adelante por la falta de apoyos parlamentarios, Orgaz ha apelado al diálogo entre los grupos de la oposición en la Asamblea de Extremadura. "Nosotros (el Ayuntamiento de Cáceres) estamos acostumbrados al diálogo puesto que hemos aprobado unos presupuestos el primer año de la legislatura con Vox, y el segundo año con el Grupo Socialista, por lo tanto aquí sabemos claramente lo que es el diálogo y sabemos del compromiso de la presidenta María Guardiola por ese diálogo", ha aseverado.

Elecciones

Dicho esto, ha reconocido que existe la "posibilidad real" de ir a elecciones autonómicas porque la presidenta extremeña María Guardiola "no es el presidente del Gobierno de España que gobierna sin presupuestos, pase lo que pase". "Extremadura necesita estabilidad y la presidenta y el Gobierno de la Junta están trabajando para ello", ha señalado.

A la altura

Aún así, el Gobierno cacereño confía en que los partidos de la oposición en la Asamblea de Extremadura "también estén a la altura" para sacar adelante las cuentas regionales. "Y lo que es más importante es que los partidos de Cáceres sean conscientes de las importantes inversiones que se recogen en ese presupuesto para Cáceres, y apelen a sus líderes regionales a ese apoyo al presupuesto autonómico", ha concluido.