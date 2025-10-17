Tribunales
Cuatro años y medio de cárcel para un acusado reincidente por vender cocaína en Cáceres
Las partes llegan a un acuerdo previo al juicio y la Audiencia Provincial de Cáceres le condena a la mitad de los diez años que pedía la fiscalía
Un acusado reincidente por vender cocaína en Cáceres cumplirá otros cuatro años y medio de cárcel tras ser condenado este jueves por la Audiencia Provincial. La sentencia se dictó de forma oral en la Sala después de que las partes, acusación y defensa, llegaran a un acuerdo a fin de evitar el juicio y rebajar las penas de hasta diez años de prisión que pedía el ministerio público.
De esta forma, el acusado, condenado por el mismo delito en 2012 a cuatro años y medio de cárcel -la pena quedó extinguida en 2019-, volverá a ingresar en prisión por una causa similar tras ser acusado de nuevo por un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.
Del mismo modo, la Sala le condena a abonar 175.000 euros por el valor de la droga que le fue incautada en un registro en un trastero de su propiedad. En concreto, la cantidad de droga encontrada alcanzaba, según recoge el escrito de acusación, hasta 89.000 euros. Del mismo modo, la Sala condenó a otro de los acusados, familiar del primero, a tres años de prisión y 4.500 euros de multa.
Los hechos se produjeron en 2024
En relación a los hechos que recoge en su documento la fiscalía, los hechos se produjeron en 2024. En concreto, expone que «en los meses de septiembre y octubre se tuvo conocimiento por parte de la Policía Nacional que personas contactaban con el acusado con el propósito de adquirir determinadas sustancias». Así, se desplegó un operativo de vigilancia que culminó con su detención.
- Cierre inesperado de los 100 Montaditos en Cáceres: el local permanece clausurado desde el lunes
- Pedro Sánchez asegura que Extremadura 'está ya en el radar turístico' y Guardiola afea la 'desventaja competitiva' por la deuda histórica en infraestructuras
- Sánchez y Óscar Puente visitan la autovía de Cáceres a Badajoz, que tendrá tres viaductos, pero no dan plazos de su finalización
- La Churrería Olqui cumple 40 años en Cáceres: con Joaquín, uno de sus fundadores, y el sistema tradicional de siempre
- Las extremeñas que abren camino en el mundo se citan en Cáceres: 'Tienen en común el talento
- Expectación y hermetismo a tres días de la boda del año en Cáceres
- Cancelado el concierto de Morad en Cáceres: Extremúsika 2025 sufre la caída de uno de sus principales artistas de la última jornada de festival
- En marcha el proyecto de un nuevo párking de 100 plazas para solventar los problemas de aparcamiento en la Ciudad Monumental de Cáceres