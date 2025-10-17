Cuatro años y medio de cárcel para un acusado reincidente por vender cocaína en Cáceres

Un acusado reincidente por vender cocaína en Cáceres cumplirá otros cuatro años y medio de cárcel tras ser condenado este jueves por la Audiencia Provincial. La sentencia se dictó de forma oral en la Sala después de que las partes, acusación y defensa, llegaran a un acuerdo a fin de evitar el juicio y rebajar las penas de hasta diez años de prisión que pedía el ministerio público.

De esta forma, el acusado, condenado por el mismo delito en 2012 a cuatro años y medio de cárcel -la pena quedó extinguida en 2019-, volverá a ingresar en prisión por una causa similar tras ser acusado de nuevo por un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.

Del mismo modo, la Sala le condena a abonar 175.000 euros por el valor de la droga que le fue incautada en un registro en un trastero de su propiedad. En concreto, la cantidad de droga encontrada alcanzaba, según recoge el escrito de acusación, hasta 89.000 euros. Del mismo modo, la Sala condenó a otro de los acusados, familiar del primero, a tres años de prisión y 4.500 euros de multa.

Los hechos se produjeron en 2024

En relación a los hechos que recoge en su documento la fiscalía, los hechos se produjeron en 2024. En concreto, expone que «en los meses de septiembre y octubre se tuvo conocimiento por parte de la Policía Nacional que personas contactaban con el acusado con el propósito de adquirir determinadas sustancias». Así, se desplegó un operativo de vigilancia que culminó con su detención.