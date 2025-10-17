Detenido por cultivar una plantación de marihuana (con 19 plantas de cannabis) en una finca que no era de su propiedad e intentar darse a la fuga al ser investigado

Un hombre de 36 años ha sido investigado como presunto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de cultivo de marihuana, ya que la Guardia Civil ha localizado una plantación en el término municipal de Logrosán (Cáceres) con 19 plantas de gran tamaño y en estado óptimo de floración; que han sido incautadas.

Investigación

Los agentes del puesto de Logrosán iniciaron una investigación a primeros del mes de octubre tras haber recibido información sobre la posible existencia de una plantación de marihuana en su demarcación territorial.

Verificaron su existencia en una finca ganadera ubicada en el término municipal, propiedad de una persona que “desconocía esta situación, puesto que las plantas permanecía ocultas; cultivadas en una zona de difícil acceso debido a la densa vegetación”.

Además, observaron que la plantación contaba con un sistema de riego autónomo y encontraron diversos aperos utilizados para su cultivo, labranza y mantenimiento. Ante el hallazgo pusieron en marcha un dispositivo, al que se sumaron agentes de Puestos de la Guardia Civil cercanos, con el fin de identificar al propietario de las 19 plantas de cannabis.

A la fuga

Al mismo tiempo aprehendieron las plantas y las trasladaron a dependencias oficiales para realizar su posterior pesaje oficial. Mientras tanto, el dispositivo de localización del propietario seguía en marcha y apenas días después dio sus frutos al hallar en las inmediaciones de la finca un turismo y avistar a su propietario merodeando por la zona, “quien trató de huir al percatarse de la presencia policial”.

Los agentes recabaron diversas pruebas con las que lograron concluir el dispositivo de forma positiva al identificar al propietariode las 19 plantas, quien portaba en el interior del turismo útiles empleados para la recolección del cultivo.

Las diligencias policiales instruidas por los hechos han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Logrosán.