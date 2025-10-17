El dinero cayó como nunca en Cáceres en 1971

Noviembre de 1971 fue el mes de los grandes premios. La Lotería Nacional deja 26 millones en la localidad cacereña de El Gordo y días después una quiniela premia con 700.000 pesetas a Talaván. Las quinielas también sonríen al secretario del Ayuntamiento de Pinofranqueado y al panadero del pueblo.

Quiniela de 14 resultados

Muy poco después, el cacereño Feliciano Mendo Román, de 59 años, casado y con hija acierta, una quiniela de 14 resultados.