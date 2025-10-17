Nuestro pasado
El dinero cayó como nunca en Cáceres en 1971
La Lotería Nacional deja 26 millones en El Gordo y varias quinielas reparten premios en Talaván, Pinofranqueado y la capital
Noviembre de 1971 fue el mes de los grandes premios. La Lotería Nacional deja 26 millones en la localidad cacereña de El Gordo y días después una quiniela premia con 700.000 pesetas a Talaván. Las quinielas también sonríen al secretario del Ayuntamiento de Pinofranqueado y al panadero del pueblo.
Quiniela de 14 resultados
Muy poco después, el cacereño Feliciano Mendo Román, de 59 años, casado y con hija acierta, una quiniela de 14 resultados.
