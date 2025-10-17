Una empresa líder en tecnología médica creará la demandada sala del Hospital Universitario de Cáceres para hacer cateterismos

La nueva y demandada sala de angiografía biplano polivalente y radiología intervencionista del Hospital Universitario de Cáceres debería estar lista en los próximos cinco meses. Al menos eso es lo que estipula el pliego de prescripciones técnicas del contrato de la actuación, que acaba de ser adjudicado a una empresa líder en tecnologías médicas con sede en Alemania.

Empresa

La firma Siemens Healthcare ha resultado la adjudicataria de la licitación creada por la Gerencia del Área de Salud de Cáceres tras un concurso público al que se han presentado dos entidades. A pesar de que el presupuesto base de licitación era de 2.045.232,75 euros, el importe de adjudicación ha sido de 1.732.720 euros. Por el momento, solamente se ha adjudicado, y deben transcurrir 15 días hábiles para que se formalice.

Gráfico explicativo. / E. P.

¿Qué es?

La angiografía es una prueba diagnóstica que se realiza para tener información precisa del estado de las arterias. También se la conoce como cateterismo, ya que para realizarla se introduce un catéter dentro de las arterias por el que se inyecta un líquido llamado contraste que permite visualizarlas en tiempo real en las radiografías. El angiógrafo biplano permite, si es necesario, utilizar un solo plano a la vez o los dos en forma simultánea, con gran variedad de movimientos en distintas posiciones del espacio en forma conjunta o independiente.

Hospital Universitario de Cáceres. / Jorge Valiente

Demanda creciente

La demanda creciente de procedimientos intervencionistas cardiovasculares, así como el hecho de ser centro de referencia para una población de unos 400.000 habitantes, han imprescindible dotar al hospital de los recursos estructurales y humanos necesarios para dar respuesta eficiente a las necesidades del Área de Salud de Cáceres.

Hemodinámica

Actualmente, el hospital cuenta con una única sala de hemodinámica, en la cual se desarrolla una actividad asistencial intensa y continuada, abarcando desde procedimientos diagnósticos hasta intervenciones complejas, tanto programadas como urgentes. Cuenta también con una única sala de Radiología Vascular e Intervencionista que debe asumir toda la actividad programada y urgente.