Junta de gobierno local
Un millón de euros para garantizar la prestación de servicios de atención social en Cáceres
El acuerdo es una prórroga de los años anteriores y se ejecutará durante todo el año 2026
La junta de gobierno local ha aprobado la firma de la prórroga del convenio entre la Consejería de Salud de la Junta y el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (Imas) del Ayuntamiento de Cáceres para la prestación del servicio de información, valoración y orientación de los servicios de atención social básica durante el año 2026.
Gracias a esta prórroga, se garantiza la continuidad de la atención a la ciudadanía, ofreciendo información, valoración y orientación en función de las necesidades y demandas sociales, y canalizando los casos detectados hacia las prestaciones más adecuadas. Este servicio será prestado por profesionales titulados en Trabajo Social.
Fechas
En el marco del acuerdo, la Consejería reconoce al consistorio un total de 25 profesionales del Trabajo Social para el desarrollo de estas funciones a lo largo de 2026. La prórroga del convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá efectos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.
La financiación por parte de la Junta de Extremadura asciende a 902.267,78 euros, destinados a cubrir los costes de personal y funcionamiento del servicio de atención social básica. Por su parte, el ayuntamiento aporta 100.251 euros, lo que eleva la inversión total a 1.002.519 euros.
Más asuntos
La junta de gobierno local también ha autirozado a la delegación en Cáceres de Manos Unidas para la celebración de un acto público de sensibilización en el Paseo de Cánovas el día 22 de octubre entre las 17.00 y las 21.00 horas con la lectura de un manifiesto, la instalación de msas informativas y talleres infantiles.
Por otro lado, se ha aprobado la realización del programa Cáceres Contemporánea en distintas ubicaciones de la parte antigua de Cáceres, con intervenciones artísticas de luz y sonido, entre el 29 de octubre y el 16 de diciembre.
