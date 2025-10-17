Nuñomoral denuncia la insalubridad del agua del grifo: "Sale muy turbia"

El municipio de Las Hurdes de Nuñomoral y varias de sus alquerías vienen denunciando desde hace varios meses la situación de insalubridad que padecen con el agua del grifo procedente de la presa de Arrocerezal, que abastece a también a los núcleos poblacionales de Cerezal, Rubiaco, Horcajadas y Batuequilla. Los vecinos y negocios, indignados, exigen una solución definitiva al ayuntamiento. El alcalde, Vidal Iglesias, reconoce que «la Estación de Tratamiento de Agua Potable está inactiva» y cuenta un técnico de una empresa privada acudirá durante la próxima semana para ponerla en marcha y poner fin a este problema.

Historia

La historia se remonta a varios años atrás. Los problemas en el agua son recurrentes desde hace tiempo por la escasa utilización de las infraestructuras, que están sometidas a un «abandono técnico». Así lo denuncia el portavoz del Grupo Municipal Socialista en la localidad, Miguel Ángel Velaz Rodríguez, quien envió un escrito el pasado 23 de julio a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura (comandada por la consejera Sara García Espada) para que interviniese «de forma inmediata».

Denuncias

En el escrito hablan de «dejación sistemática» con consecuencias como los constantes cortes en el suministro, falta de presión, aguas turbias con olor a río y sin cloración desinfectante. Además, asegura que se han llegado a producir hospitalizaciones confirmadas por afecciones digestivas atribuidas al consumo de este agua, especialmente en niños y mayores. Como agravante, denuncian que el ayuntamiento ha autorizado el uso de agua potable para el riego de huertos privados, instalando tuberías que desvían el suministro básico y agravan el colapso del sistema y también critican que la existencia de colectores rotos que vierten aguas residuales directamente al cauce del río.

Reconocen el problema

El ayuntamiento reconoce el problema. Cuando este diario contactó en la jornada del viernes con el regidor de la localidad, Vidal Iglesias, acababa de terminar de clorar el agua de la presa de Arrocerezal personalmente junto a su teniente alcalde. «No es normal que el agua salga tan mal. Ahora se debe a la época de sequía que estamos viviendo. El nivel del pantano es bajo y por eso se nota tanto», explica. Al ser preguntado sobre los motivos por los que la ETAP está inactiva, responde que «ocurrió desde el primer momento en que recepcionaron la instalación porque los ayuntamientos no se hicieron cargo».

La próxima semana

La situación esperan que esté solucionada a lo largo de la próxima semana. Contratarán a un técnico de una empresa privada para que acuda a la presa a estudiar posibles actuaciones. Lo harán con fondos propios a pesar de las dificultades económicas que padecen (su deuda pública asciende a 130.000 euros).

Socialistas

Entretanto, los socialistas siguen solicitando que la Junta actúe con «firmeza y urgencia» y anuncian que están valorando emprender acciones legales contra el alcalde por su «inacción reiterada».