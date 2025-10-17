Paloma Páramo, logopeda: "Sé que muchas madres y padres sienten miedo al comenzar la alimentación complementaria de sus bebés"

Paloma Páramo se diplomó como logopeda en plena crisis económica, en un momento en el que encontrar trabajo en España parecía casi imposible. Se vio obligada a hacer las maletas y salir fuera, convencida de que no podría ejercer su profesión. Comenzó a trabajar en una guardería, donde tuvo su primer contacto con bebés y con todo lo que rodea el momento de la comida. "Me fascinaba la forma en que las familias se relacionaban en la mesa, las costumbres, los ritmos, esos pequeños gestos cargados de significado... Ahí fue donde descubrí mi pasión por el mundo de la alimentación infantil. Por ello, después de estudiar Logopedia, decidí especializarme y realicé un Máster en Disfagia en la Escuela de San Pau de Barcelona, un centro de referencia en el ámbito sanitario. Además, me formé en la Academia Española de Logopedas para Neonatos y Lactantes, profundizando aún más en la atención a los más pequeños".

Creó su propio programa: Toca,Explora,Ñam!

"Cuando volví a España, trabajé en asociaciones y en distintos gabinetes privados. Aprendí muchísimo en esa etapa, pero había algo que no terminaba de encajar. Sentía que no podía trabajar con las familias como realmente quería. Echaba de menos poder ayudar de forma más directa y personalizada, así que decidí emprender y crear mi propio programa,Toca,Explora,Ñam!", que nació del deseo de acompañar a las familias en una etapa que puede ser tan emocionante como abrumadora: el inicio de la alimentación complementaria".

En él, acompaña a madres y padres que se sienten inseguros o temen "hacerlo mal" en el inicio de la alimentación complementaria. Su labor consiste en transformar ese miedo en calma, confianza y disfrute, siempre desde un enfoque respetuoso con el ritmo de cada bebé, sin comparaciones ni prisas. Parte de la idea de que alimentarse no es solo nutrirse, sino también una forma de comunicarse y vincularse desde los primeros meses de vida.

Estrategias personalizadas

"Mi programa combina sesiones semanales de acompañamiento con materiales y estrategias personalizadas que facilitan el día a día en casa. Pero más allá de la parte práctica, lo que más valoro es que las familias terminan el proceso tranquilas, seguras y conectadas con su bebé, entendiendo que cada bocado es también una oportunidad de aprendizaje y desarrollo".

Por último, ha subrayado que, como logopeda especializada en alimentación y deglución, se diferencia porque no solo enseña qué y cómo ofrecer los alimentos, sino que también trabaja la función oral, la comunicación y el vínculo que se crea alrededor de la mesa.