El pleno avala rechazar el recurso del ex jefe de la Policía Local de Cáceres Benedicto Cacho tras su paso a segunda actividad

El ex jefe de la Policía Local de Cáceres Benedicto Cacho ha recurrido su pase a segunda actividad, que él mismo solicitó por «cuestiones médicas», y ha interpuesto un recurso potestativo de reposición que el pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha rechazado, aprobando la resolución de ese recurso, sin modificación del nuevo puesto que se le ha asignado, con los votos favorables de PP y PSOE y con la abstención de Vox y Unidas Podemos (UP).

Modificación de la RPT

Cacho, que está inmerso en un proceso judicial, acusado de un delito de revelación de secretos (con el agravante de ser funcionario) por el caso de la filtración de un examen de oposición del cuerpo policial en 2022, había interpuesto un recurso potestativo de reposición contra el acuerdo de pleno (con fecha 30 de julio de 2025) por el que se modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Esa RPT se modificó para la creación de un puesto singularizado reservado a funcionarios del cuerpo de la Policía Local con la «categoría de Inspector en situación administrativa de segunda actividad», según se desprende de la información aportada por el consistorio tras la sesión plenaria.

Nuevo puesto

Desde el Gobierno local explican que el puesto que va a desempeñar es de «asesor técnico en la Jefatura de Policía Local», como así se incluye en la modificación de la RPT.

Fuentes municipales sostienen que el recurso se fundamenta en que a Cacho no le satisface el nuevo puesto que le han asignado en segunda actividad y que por eso ha recurrido.

Desde UP alegan que «nosotros nos abstenemos porque ya lo hicimos con el reglamento de segunda actividad de la Policía Local, porque no estábamos de acuerdo en algunos puntos».

Por otro lado, el portavoz de Vox en el consistorio, Eduardo Gutiérrez, considera que esta situación daría pie a que Cacho inicie un contencioso-administrativo al respecto. «Es una cuestión judicial y tendrán que ser los juzgados los que diriman si su reclamación es de justicia o no; queremos ser prudentes y por eso nos hemos abstenido».

Orden del día

Por otro lado, el pleno de este jueves ha aprobado por unanimidad la solicitud al Servicio de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura para la cesión la gratuita, a favor del Ayuntamiento de Cáceres, de la parte de la vía ciclista urbana y senda peatonal en el Camino de los Carboneros- Universidad, para la conexión de Ronda Puente Vadillo con el Campus Universitario Cáceres.

Además, la modificación de los órganos de gobernanza de la AUCC para impulsar la elaboración de la Estrategia municipal de Inteligencia Artificial (IA) para la innovación administrativa, se ha aprobado con la abstención de PSOE y UP.

La propuesta de concesión de la Medalla de la Ciudad de Cáceres al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), con motivo del CCXXXV Aniversario de la creación de la Real Audiencia de Extremadura en 1790, se ha aprobado con la abstención de PSOE y UP.

En el ámbito de las mociones, la presentada por Vox relativa a ‘Mejoras para la prevención de incendios forestales en el Término Municipal de Cáceres’, se ha rechazado con el voto en contra del PP, PSOE y UP.

La moción presentada por el GMS, relativa al ‘Plan Municipal de Envejecimiento Activo y Prevención de la Soledad No Deseada’ se ha aprobado con la abstención del PP.

Al igual que la moción registrada por UP relativa a ‘Instar al Ayuntamiento de Cáceres a ampliar los espacios y optimizar el uso de los espacios de promoción sociocultural de las personas mayores, a reforzar programas municipales de participación social y actividades para combatir la soledad no deseada y exigir a la Junta el incremento de las inversiones en esta materia’.