El protocolo de frío para personas sin hogar de Cáceres se activará el 1 de diciembre

El Consejo Sectorial de Personas Sin Hogar, celebrado este viernes en el Centro Vida de Cáritas por el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (Imas), ha aprobado la activación del protocolo 'Ola de frío' a partir del 1 de diciembre para la atención a personas sin hogar ante situaciones atmosféricas adversas. Se trata de un conjunto de medidas, servicios y acciones de coordinación que se ponen en marcha durante los meses de peor climatología con el objetivo de que ninguna persona duerma en la calle.

Protocolo

Este protocolo está suscrito por el Imas del Ayuntamiento de Cáceres, la Obra Social La Milagrosa de San Vicente de Paúl, Cruz Roja Española en Cáceres, DYA Social, Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, el Banco de Alimentos de Cáceres, la Policía Local y la Policía Nacional.

Actividades

También se ha informado sobre las actividades organizadas con motivo del Día Internacional de las Personas sin Hogar, que se celebrará la última semana de octubre bajo el lema 'Nadie sin hogar pero con sueños'.

Programación

La programación contará con diferentes iniciativas promovidas por Cáritas, entre ellas la XI Ruta por la Dignidad, un flashmob en el centro comercial Ruta de la Plata el próximo 29 de octubre, jornadas de puertas abiertas en los recursos residenciales, campeonatos deportivos, y otras actividades de sensibilización.

Centro de Emergencia Social

Asimismo se ha informado sobre el aumento de plazas de acogida tras el traslado del Centro de Emergencia Social (CES) desde el albergue del edificio Valhondo a las instalaciones de las Hermanas Trinitarias, en la calle Hernando Pizarro. Esta nueva ubicación ha permitido aumentar la capacidad de acogida con una plaza más para mujeres, de manera que ahora se cuenta con un total de 13 plazas, 9 de ellas para hombres y 4 para mujeres.

Salud mental

Por último, con el fin de reforzar la atención desde el ámbito de la salud mental, desde el área de Salud de Cáceres, junto con las entidades del consejo, se elaborará un protocolo de actuación específico basado en el análisis de la realidad, la disponibilidad de recursos y la necesidad de mejorar la organización y coordinación institucional.

La concejala de Servicios Sociales, Encarna Solís, ha destacado "la importancia de la coordinación entre los miembros de este consejo para abordar las situaciones en las que se encuentran las personas en situación de sin hogar", y ha agradecido "la implicación de todas las entidades, especialmente en las situaciones de urgencia que se han presentado".