Una tarde para no quedarse en casa: concierto gratuito, teatro absurdo y cine documental en tres espacios emblemáticos de Cáceres

Actividades para todas las edades.

Concierto de Rock y Soul en el Corral de las Cigüeñas

Este viernes 17 de octubre, a las 19.00 horas, el Corral de las Cigüeñas acogerá un concierto lleno de rock, blues, soul, funk y dance music. Sobre el escenario estarán Manu Herrera, Jesús Escribano, José Joaquín García y Juanjo Cortés, músicos con más de dos décadas de trayectoria. Su veteranía los convierte en auténticos "carpinteros del rock", con un repertorio que promete energía, ritmo y buenas vibraciones. La cita es gratuita y abierta para todos los amantes de la música en vivo.

Galerías Tonterías en el Gran Teatro

También este viernes 17 de octubre, a las 20.30 horas, el Gran Teatro de Cáceres presenta Galerías Tonterías, la nueva comedia de Spasmo Teatro. Con un estilo de humor gestual, visual y absurdo, la compañía nos transporta a un disparatado centro comercial dominado por un encargado ambicioso y sin escrúpulos. Un espectáculo sin palabras, pero cargado de situaciones delirantes y personajes desbordantes que garantizan risas de principio a fin.

Proyección del documental Chaplin: Espíritu gitano, en la Filmoteca

La Filmoteca de Extremadura presenta el documental Chaplin: Espíritu gitano, este viernes 17 de octubre a las 20.30 horas una obra que ofrece una perspectiva inédita sobre la vida del icónico cineasta. Con entrevistas exclusivas, extractos de sus películas, material casero y la participación de reconocidos artistas romaníes contemporáneos, el filme indaga en la herencia romaní de Charlie Chaplin y cómo influyó en su arte. Una proyección imprescindible para amantes del cine, la historia cultural y los documentales reveladores.