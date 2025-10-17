Un tesoro patrimonial de la parte antigua de Cáceres reabre al público tres años después: "Gratis, por ahora"

La reapertura tres años después del aljibe de la Preciosa Sangre supone mucho más que un valor añadido para el turismo que llega a Cáceres. Es volver a abrir las puertas de un tesoro patrimonial en un entorno de ensueño.

Junta de gobierno diferente

Hasta el Centro de Divulgación de la Semana Santa, en el corazón del recinto intramuros, se han acercado en la mañana de este viernes los concejales Ángel Orgaz y Tirso Leal para celebrar una junta de gobierno local distinta y presentar, de esta forma, la actuación que se ha acometido a través del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica.

Acero corten

La empresa Coimba ha sido la encargada de crear una pasarela de acero corten para facilitar el aceso al histórico aljibe. José Ramón Collazos, gerente de la firma, explica que "ha sido una obra singular". Ha consistido en reconstruir el acceso para facilitar la entrada de los visitantes a través de una obra "que no ha tenido mayor complejidad". Han utilizado acero corten, que se caracteriza por su oxidación peculiar para hacer frente a la corrosión sin perder sus peculiaridades mecánicas. Ha costado unos 12.000 euros y ha durado tres semanas.

Cerrado desde 2022

El espacio llevaba cerrado desde 2022. Este año, los presupuestos del consorcio recogieron su arreglo con la mencionada partida económica. Se encontraba en un estado "inaccesible", con los tableros y vídeos de la antigua pasarela rotos. En la reforma se ha lijado y repintado toda la estructura metálica y se ha vuelto a emplazar el tablero de contrachapado, tal y como ha explicado el edil Tirso Leal.

Satisfacción

"Estamos muy satisfechos porque se cumple un compromiso de nuestro gobierno que se cumple para poner en valor el patrimonio de nuestra ciudad", ha explicado Orgaz ante los medios.

Cambio de tendencia

Hablando sobre el turismo, ha señalado que "está viviendo un cambio de tendencia", en busca de la calidad apostando por las nuevas formas de promoción y por unos mejores servicios y centros de divulgación para que crezcan las pernoctaciones. "De esta manera, un turista ya no vendrá de paso. No será una noche cuando vaya a la playa. Buscamos que se quede, y que tenga mucho que hacer. Por eso tenemos que mejorar nuestros recursos", ha indicado.

"Deficiencia"

"Éramos conscientes de la deficiencia que suponía tener este aljibe cerrado. Estaba muy deteriorado porque había sido olvidado en la anterior legislatura socialista. El alcalde se comprometió con su reapertura, las obras comenzaron hace unas semanas y por fin está abierto", ha precisado, antes de recordar que el Centro de Divulgación de la Semana Santa también ha disfrutado de mejoras en los últimos meses.

Precio

El acceso, por el momento, será gratuito para todos. Sin embargo, en los próximos meses se recuperará el precio para visitar el centro de divulgación: 2,50 metros. El ayuntamiento se ha comprometido a estudiar la posibilidad de que los vecinos de la ciudad entren de forma gratuita, pero los turistas seguirán pagando dicha cuantía.