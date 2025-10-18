Alía celebra que el Gobierno paralice el cierre del puesto de la Guardia Civil

La alegría está desatada en la localidad de Alía, ubicada en pleno Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. El ayuntamiento, comandado por la alcaldesa Cristina Ramírez, acudió a Cáceres el pasado jueves para entregar las 2.315 firmas en la Subdelegación del Gobierno y evitar el cierre del puesto de la Guardia Civil. A pesar de que no había ningúna reunión concertada, el propio subdelegado, José Antonio García, les recibió de forma personal para conocer de primera mano su situación. Llevan varios meses luchando contra la reestructuración de los servicios de la Benemérita, que iba a suponer el cierre del cuartel de su localidad.

Paralizado

Durante el encuentro, García conoció su caso y pudo confirmarles que, por el momento, el cierre y la reestructuración de servicios que les afectaría quedan paralizados. Así lo ha comunicado el ayuntamiento a través de las redes sociales. «Nos han confirmado que la Dirección General es plenamente consciente de nuestra situación. Agradecemos la decisión profundamente porque la retirada del puesto era inminente», explican.

Clausura

La clausura del puesto no solo iba a afectar a la localidad de Alía. También sería negativa para sus pedanías: Poblado del Cíjara, Puerto Rey y Calera (los dos primeros están a más de 45 minutos de distancia). Todos sus vecinos se han volcado con la causa, conscientes de las consecuencias que podría tener el cierre, y han logrado sumar las firmas suficientes para que las instituciones hayan considerado su petición.

Estrategia

La Delegación del Gobierno confirmó la estrategia para la «reestructura del modelo de funcionamiento» de la Guardia Civil a través del cierre de cuarteles y puestos para reagruparlos. Sin embargo, aseguraron que no se perderían las labores de vigilancia y que, algunos días por semana, los agentes de la Benemérita se desplazarían a la localidad para realizar trámites administrativos como la interposición de denuncias. El objetivo de esta estrategia, según explicaban, es «mejorar el servicio que ofrecemos».

Movilización

Pero el temor de los alianos por ese posible cierre hizo que se movilizasen: «Somos un pueblo tranquilo y seguro, pero gracias a que disfrutamos de un puesto de la Benemérita. Nos negamos rotundamente a la idea que proponen. No hay ningún tipo de inseguridad, es cierto. Pero, cuando los agentes se vayan, esto se va a convertir en un hervidero de delincuentes», decía la alcaldesa.

Más firmas

Ahora, tras lograr su cometido, el ayuntamiento asegura que seguirá recogiendo firmas para intentar que la Dirección General no incluya a Alía en su proyecto de reestructuración.