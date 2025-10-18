Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el parque Padre Pacífico

Cáceres se convierte en epicentro gastronómico con el Festival Mundial de Foodtrucks

El evento cuenta con 13 puestos móviles que presentan una variada propuesta culinaria procedente de países como Alemania, Argentina, Turquía, Venezuela, China, Italia, Estados Unidos y España

Vídeo | Cáceres se convierte en epicentro gastronómico con el Festival Mundial de Foodtrucks

Vídeo | Cáceres se convierte en epicentro gastronómico con el Festival Mundial de Foodtrucks

Carlos Gil

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

La capital cacereña vuelve a convertirse estos días en un destacado punto de encuentro gastronómico y cultural con la celebración de una nueva edición del Festival Mundial de Foodtrucksen el parque Padre Pacífico, que comenzó el jueves y concluirá el domingo con un tributo al mítico grupo Mecano.

El evento, organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres, cuenta con 13 foodtrucks que ofrecen una amplia y variada propuesta culinaria procedente de países como Alemania, Argentina, Turquía, Venezuela, China, Italia, Estados Unidos y España. También se está desarrollando actividades para todos los públicos, con varios conciertos tributo y espectáculos infantiles como Cantajuegos y otros cuatro shows pensados especialmente para los más pequeños.

El ambiente del festival de food trucks en el parque Padre Pacífico en Cáceres, en imágenes

El ambiente del festival de food trucks en el parque Padre Pacífico en Cáceres, en imágenes

Ver galería

El ambiente del festival de food trucks en el parque Padre Pacífico en Cáceres, en imágenes / Carlos Gil

Diversidad culinaria internacional

El ambiente del festival, este sábado al mediodía, ya era animado y concurrido. A cargo de 'Kebrasas' se encuentra Patricio Muñoz, un argentino afincado en Alicante que recorre el país ofreciendo kebabs de carne argentina a la brasa. Esta es su primera participación en Cáceres y asegura que hasta el momento, “la respuesta del público está siendo muy positiva”.

Patricio Muñoz, de 'Kebrasas'.

Patricio Muñoz, de 'Kebrasas'. / Gonzalo Lillo

Javier, llega por cuarto año consecutivo desde Toledo con una variedad de sándwiches coreanos con cerdo asado y salsas importadas directamente desde el país asiático. 'Kamui', su negocio, ha tenido una gran aceptación entre los cacereños. "Y espero que siga siendo así durante todo el fin de semana", subraya. Desde tierras extremeñas, concretamente desde Zafra, ha llegado Marina Zambrano con su establecimiento 'Gata', donde sirven hamburguesas de cerdo ibérico extremeño, elaboradas con productos locales de calidad. La joven se muestra satisfecha con la marcha del evento y espera con entusiasmo la actuaciones musicales que aún quedan pendientes.

Noticias relacionadas y más

Marina Zambrano, procedente de Zafra, con su foodtruck 'Gata'.

Marina Zambrano, procedente de Zafra, con su foodtruck 'Gata'. / Gonzalo Lillo

De esta forma, el Festival Mundial de Foodtrucks ofrece la oportunidad de recorrer sabores internacionales sin salir de Cáceres, acompañados de música en directo y actividades pensadas para todos los públicos, consolidando a la ciudad como un referente en la oferta gastronómica y cultural de la región.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cierre inesperado de los 100 Montaditos en Cáceres: el local permanece clausurado desde el lunes
  2. Pedro Sánchez asegura que Extremadura 'está ya en el radar turístico' y Guardiola afea la 'desventaja competitiva' por la deuda histórica en infraestructuras
  3. Sánchez y Óscar Puente visitan la autovía de Cáceres a Badajoz, que tendrá tres viaductos, pero no dan plazos de su finalización
  4. La Churrería Olqui cumple 40 años en Cáceres: con Joaquín, uno de sus fundadores, y el sistema tradicional de siempre
  5. Las extremeñas que abren camino en el mundo se citan en Cáceres: 'Tienen en común el talento
  6. Expectación y hermetismo a tres días de la boda del año en Cáceres
  7. Cancelado el concierto de Morad en Cáceres: Extremúsika 2025 sufre la caída de uno de sus principales artistas de la última jornada de festival
  8. En marcha el proyecto de un nuevo párking de 100 plazas para solventar los problemas de aparcamiento en la Ciudad Monumental de Cáceres

Cáceres se convierte en epicentro gastronómico con el Festival Mundial de Foodtrucks

Cáceres se convierte en epicentro gastronómico con el Festival Mundial de Foodtrucks

Distrito Norte reconoce la labor entidades y colaboradores en su segunda Jornada de Convivencia en Cáceres

Distrito Norte reconoce la labor entidades y colaboradores en su segunda Jornada de Convivencia en Cáceres

Nueva inversión para poner a punto el cámping de uno de los mejores enclaves turísticos de Cáceres

Nueva inversión para poner a punto el cámping de uno de los mejores enclaves turísticos de Cáceres

Expropiaciones en Moraleja para mejorar la carretera a Monfortinho, a la espera de la autovía Cáceres-Portugal

Expropiaciones en Moraleja para mejorar la carretera a Monfortinho, a la espera de la autovía Cáceres-Portugal

Los pies de San Pedro de Alcántara

Los pies de San Pedro de Alcántara

La joya natural del Valle del Ambroz de Cáceres que cierra para preservar su cosecha

La joya natural del Valle del Ambroz de Cáceres que cierra para preservar su cosecha

Vecinos de la Ciudad Monumental de Cáceres ante la falta de aparcamiento: "He llegado a estar 45 minutos para encontrar sitio"

Vecinos de la Ciudad Monumental de Cáceres ante la falta de aparcamiento: "He llegado a estar 45 minutos para encontrar sitio"

Un sábado para reír, sentir el duende y compartir la pasión por la lectura en diferentes escenarios de Cáceres

Un sábado para reír, sentir el duende y compartir la pasión por la lectura en diferentes escenarios de Cáceres
Tracking Pixel Contents