En el parque Padre Pacífico
Cáceres se convierte en epicentro gastronómico con el Festival Mundial de Foodtrucks
El evento cuenta con 13 puestos móviles que presentan una variada propuesta culinaria procedente de países como Alemania, Argentina, Turquía, Venezuela, China, Italia, Estados Unidos y España
La capital cacereña vuelve a convertirse estos días en un destacado punto de encuentro gastronómico y cultural con la celebración de una nueva edición del Festival Mundial de Foodtrucksen el parque Padre Pacífico, que comenzó el jueves y concluirá el domingo con un tributo al mítico grupo Mecano.
El evento, organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres, cuenta con 13 foodtrucks que ofrecen una amplia y variada propuesta culinaria procedente de países como Alemania, Argentina, Turquía, Venezuela, China, Italia, Estados Unidos y España. También se está desarrollando actividades para todos los públicos, con varios conciertos tributo y espectáculos infantiles como Cantajuegos y otros cuatro shows pensados especialmente para los más pequeños.
Diversidad culinaria internacional
El ambiente del festival, este sábado al mediodía, ya era animado y concurrido. A cargo de 'Kebrasas' se encuentra Patricio Muñoz, un argentino afincado en Alicante que recorre el país ofreciendo kebabs de carne argentina a la brasa. Esta es su primera participación en Cáceres y asegura que hasta el momento, “la respuesta del público está siendo muy positiva”.
Javier, llega por cuarto año consecutivo desde Toledo con una variedad de sándwiches coreanos con cerdo asado y salsas importadas directamente desde el país asiático. 'Kamui', su negocio, ha tenido una gran aceptación entre los cacereños. "Y espero que siga siendo así durante todo el fin de semana", subraya. Desde tierras extremeñas, concretamente desde Zafra, ha llegado Marina Zambrano con su establecimiento 'Gata', donde sirven hamburguesas de cerdo ibérico extremeño, elaboradas con productos locales de calidad. La joven se muestra satisfecha con la marcha del evento y espera con entusiasmo la actuaciones musicales que aún quedan pendientes.
De esta forma, el Festival Mundial de Foodtrucks ofrece la oportunidad de recorrer sabores internacionales sin salir de Cáceres, acompañados de música en directo y actividades pensadas para todos los públicos, consolidando a la ciudad como un referente en la oferta gastronómica y cultural de la región.
- Cierre inesperado de los 100 Montaditos en Cáceres: el local permanece clausurado desde el lunes
- Pedro Sánchez asegura que Extremadura 'está ya en el radar turístico' y Guardiola afea la 'desventaja competitiva' por la deuda histórica en infraestructuras
- Sánchez y Óscar Puente visitan la autovía de Cáceres a Badajoz, que tendrá tres viaductos, pero no dan plazos de su finalización
- La Churrería Olqui cumple 40 años en Cáceres: con Joaquín, uno de sus fundadores, y el sistema tradicional de siempre
- Las extremeñas que abren camino en el mundo se citan en Cáceres: 'Tienen en común el talento
- Expectación y hermetismo a tres días de la boda del año en Cáceres
- Cancelado el concierto de Morad en Cáceres: Extremúsika 2025 sufre la caída de uno de sus principales artistas de la última jornada de festival
- En marcha el proyecto de un nuevo párking de 100 plazas para solventar los problemas de aparcamiento en la Ciudad Monumental de Cáceres