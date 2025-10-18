Cáceres se convierte en epicentro gastronómico con el Festival Mundial de Foodtrucks

La capital cacereña vuelve a convertirse estos días en un destacado punto de encuentro gastronómico y cultural con la celebración de una nueva edición del Festival Mundial de Foodtrucksen el parque Padre Pacífico, que comenzó el jueves y concluirá el domingo con un tributo al mítico grupo Mecano.

El evento, organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres, cuenta con 13 foodtrucks que ofrecen una amplia y variada propuesta culinaria procedente de países como Alemania, Argentina, Turquía, Venezuela, China, Italia, Estados Unidos y España. También se está desarrollando actividades para todos los públicos, con varios conciertos tributo y espectáculos infantiles como Cantajuegos y otros cuatro shows pensados especialmente para los más pequeños.

El ambiente del festival de food trucks en el parque Padre Pacífico en Cáceres, en imágenes / Carlos Gil

Diversidad culinaria internacional

El ambiente del festival, este sábado al mediodía, ya era animado y concurrido. A cargo de 'Kebrasas' se encuentra Patricio Muñoz, un argentino afincado en Alicante que recorre el país ofreciendo kebabs de carne argentina a la brasa. Esta es su primera participación en Cáceres y asegura que hasta el momento, “la respuesta del público está siendo muy positiva”.

Patricio Muñoz, de 'Kebrasas'. / Gonzalo Lillo

Javier, llega por cuarto año consecutivo desde Toledo con una variedad de sándwiches coreanos con cerdo asado y salsas importadas directamente desde el país asiático. 'Kamui', su negocio, ha tenido una gran aceptación entre los cacereños. "Y espero que siga siendo así durante todo el fin de semana", subraya. Desde tierras extremeñas, concretamente desde Zafra, ha llegado Marina Zambrano con su establecimiento 'Gata', donde sirven hamburguesas de cerdo ibérico extremeño, elaboradas con productos locales de calidad. La joven se muestra satisfecha con la marcha del evento y espera con entusiasmo la actuaciones musicales que aún quedan pendientes.

Marina Zambrano, procedente de Zafra, con su foodtruck 'Gata'. / Gonzalo Lillo

De esta forma, el Festival Mundial de Foodtrucks ofrece la oportunidad de recorrer sabores internacionales sin salir de Cáceres, acompañados de música en directo y actividades pensadas para todos los públicos, consolidando a la ciudad como un referente en la oferta gastronómica y cultural de la región.