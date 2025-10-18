Carlos Barea, escritor: "Cáceres forma parte de la memoria histórica LGTBI de nuestro país, y como tal, debemos hacer todo lo posible para recuperarla"

Carlos Barea nació en Granada y, desde joven, tuvo claro que quería contar historias. Se licenció en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y más tarde amplió su formación con dos másters, uno en 'Escritura Creativa' y otro en 'Estudios LGTBIQ+'. Una combinación que refleja su compromiso con la comunicación, la diversidad y la cultura.

Publicación del libro 'Rebeldes del deseo'

Actualmente, Carlos Barea colabora con diversos medios, entre los que destacan el programa de TVE Cine de Barrio, la revista Shangay y el suplemento cultural El Asombrario. Además, trabaja como editor y lector profesional para varios sellos editoriales. Su proyecto más reciente es la publicación del libro Rebeldes del deseo, en el que rescata y reivindica la vida de una veintena de artistas LGTBIQ+. La presentación tendrá lugar el sábado 18 de octubre, a las 12.00 horas, en la librería Una loca de hartar en Cáceres.

Libro 'Rebeldes del deseo' escrito por Carlos Barea. / Cedida

Vacío informativo

"Este proyecto es un libro dedicado a la recuperación de la memoria histórica LGTB. Desde el comienzo de la pandemia, solía dedicarme a rescatar estas historias como una forma de combatir el aburrimiento. Gracias a ese hábito, me di cuenta de que había muchísimos personajes que, aunque para mí, que llevo años investigando, eran conocidos y reconocidos por su homosexualidad, en realidad muchas personas no los conocían o no sabían realmente sobre su orientación sexual. Me di cuenta de que había un vacío informativo que era necesario cubrir, así que decidí poner todo por escrito para dejar constancia de ello, pero jamás imaginé que acabaría en manos de la editorial Plaza & Janés. Al principio propuse hasta 60 nombres, pero finalmente en el libro solo aparecen 20. Fue un consejo que recibí desde la editorial, y lo agradezco, ya que es mejor avanzar poco a poco y dar a cada historia el espacio que merece".

Tórtola Valencia, Luis Cernuda, Francis Bacon, Carmen Conde, Miguel de Molina, Pepito Zamora, Gil de Diezma y Victoria Durán son algunos de los nombres que forman parte del libro.

Por último, el escritor ha expresado su gran ilusión por estar en Extremadura y ha recordado que, en Badajoz, existió una cárcel destinada específicamente a homosexuales pasivos, además de que Miguel de Molina fue desterrado de Cáceres. "Por tanto, Extremadura también forma parte fundamental de la memoria histórica LGTBI de nuestro país, y como tal, debemos hacer todo lo posible para recuperarla", concluye.