Agenda cultural
Carlos Barea, escritor: "Cáceres forma parte de la memoria histórica LGTBI de nuestro país, y como tal, debemos hacer todo lo posible para recuperarla"
El granadino presenta un libro que visibiliza a veinte artistas y reflexiona sobre la memoria LGTBIQ+ en España
Carlos Barea nació en Granada y, desde joven, tuvo claro que quería contar historias. Se licenció en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y más tarde amplió su formación con dos másters, uno en 'Escritura Creativa' y otro en 'Estudios LGTBIQ+'. Una combinación que refleja su compromiso con la comunicación, la diversidad y la cultura.
Publicación del libro 'Rebeldes del deseo'
Actualmente, Carlos Barea colabora con diversos medios, entre los que destacan el programa de TVE Cine de Barrio, la revista Shangay y el suplemento cultural El Asombrario. Además, trabaja como editor y lector profesional para varios sellos editoriales. Su proyecto más reciente es la publicación del libro Rebeldes del deseo, en el que rescata y reivindica la vida de una veintena de artistas LGTBIQ+. La presentación tendrá lugar el sábado 18 de octubre, a las 12.00 horas, en la librería Una loca de hartar en Cáceres.
Vacío informativo
"Este proyecto es un libro dedicado a la recuperación de la memoria histórica LGTB. Desde el comienzo de la pandemia, solía dedicarme a rescatar estas historias como una forma de combatir el aburrimiento. Gracias a ese hábito, me di cuenta de que había muchísimos personajes que, aunque para mí, que llevo años investigando, eran conocidos y reconocidos por su homosexualidad, en realidad muchas personas no los conocían o no sabían realmente sobre su orientación sexual. Me di cuenta de que había un vacío informativo que era necesario cubrir, así que decidí poner todo por escrito para dejar constancia de ello, pero jamás imaginé que acabaría en manos de la editorial Plaza & Janés. Al principio propuse hasta 60 nombres, pero finalmente en el libro solo aparecen 20. Fue un consejo que recibí desde la editorial, y lo agradezco, ya que es mejor avanzar poco a poco y dar a cada historia el espacio que merece".
Tórtola Valencia, Luis Cernuda, Francis Bacon, Carmen Conde, Miguel de Molina, Pepito Zamora, Gil de Diezma y Victoria Durán son algunos de los nombres que forman parte del libro.
Por último, el escritor ha expresado su gran ilusión por estar en Extremadura y ha recordado que, en Badajoz, existió una cárcel destinada específicamente a homosexuales pasivos, además de que Miguel de Molina fue desterrado de Cáceres. "Por tanto, Extremadura también forma parte fundamental de la memoria histórica LGTBI de nuestro país, y como tal, debemos hacer todo lo posible para recuperarla", concluye.
- Cierre inesperado de los 100 Montaditos en Cáceres: el local permanece clausurado desde el lunes
- Pedro Sánchez asegura que Extremadura 'está ya en el radar turístico' y Guardiola afea la 'desventaja competitiva' por la deuda histórica en infraestructuras
- Sánchez y Óscar Puente visitan la autovía de Cáceres a Badajoz, que tendrá tres viaductos, pero no dan plazos de su finalización
- La Churrería Olqui cumple 40 años en Cáceres: con Joaquín, uno de sus fundadores, y el sistema tradicional de siempre
- Las extremeñas que abren camino en el mundo se citan en Cáceres: 'Tienen en común el talento
- Expectación y hermetismo a tres días de la boda del año en Cáceres
- Cancelado el concierto de Morad en Cáceres: Extremúsika 2025 sufre la caída de uno de sus principales artistas de la última jornada de festival
- En marcha el proyecto de un nuevo párking de 100 plazas para solventar los problemas de aparcamiento en la Ciudad Monumental de Cáceres