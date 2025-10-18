Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acto en el Centro Cívico Mejostilla

Distrito Norte reconoce la labor entidades y colaboradores en su segunda Jornada de Convivencia en Cáceres

Los bomberos de Cáceres, la empresa Valoriza y el Grupo Espiga han sido premiados por su apoyo al movimiento vecinal

Representantes de las entidades reconocidas junto al presidente de la Federación Distrito Norte, Joaquín Valhondo.

Gonzalo Lillo

Cáceres

La Federación Distrito Norte de Cáceres ha celebrado este sábado la II Jornada de Convivencia Federativa, un encuentro que ha tenido lugar en el Centro Cívico Mejostilla con el objetivo de reforzar los lazos entre asociaciones vecinales, autoridades locales y entidades colaboradoras.

El evento, concebido en un ambiente cercano, ha servido para que el presidente de la agrupación local, Joaquín Valhondo, agradeciera el trabajo y la implicación de todas las personas y colectivos que contribuyen al bienestar del distrito.

A su vez, se entregaron varios reconocimientos especiales a entidades que han destacado por su apoyo y compromiso con las asociaciones. A los bomberos de Cáceres (Sepei), por su «destacada labor y rápida intervención en situaciones de emergencia»; a la empresa Valoriza, por su respaldo a la Federación y su colaboración durante la bajada de la Virgen de la Montaña en 2024; y al Grupo Espiga, representado por David Vivas, por su apoyo constante en las actividades vecinales.

Presencia institucional

La jornada contó además con la actuación musical del artista cacereño Darío González, que puso la nota festiva en un acto al que asistieron diversas autoridades políticas y representantes institucionales.

Entre ellos, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; el diputado de Recursos Humanos y del Sepei, Alberto Ortega; el teniente alcalde de la ciudad, Emilio Borrega; y la concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos. También estuvieron presentes los concejales David Holguín, Belén Fernández y Paco Flores.

Todos los asistentes a la II Jornada de Convivencia en el Centro Cívico Mejostilla.

Espíritu de colaboración

Valhondo, presidente de la Federación Distrito Norte, junto a los representantes de las asociaciones integradas, subrayó la importancia de estos encuentros «para seguir construyendo comunidad, compartir experiencias y fortalecer el tejido vecinal».

La jornada concluyó con un momento de convivencia entre los asistentes, reafirmando el espíritu de colaboración que caracteriza al movimiento vecinal del norte de la ciudad.

Distrito Norte reconoce la labor entidades y colaboradores en su segunda Jornada de Convivencia en Cáceres

