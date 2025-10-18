Infraestructuras
Expropiaciones en Moraleja para mejorar la carretera a Monfortinho, a la espera de la autovía Cáceres-Portugal
La Ex-108, que llega a la frontera por Monfortinho, se someterá a una obra para su acondicionamiento
La reforma de la carretera Ex-108 necesitará expropiaciones para ser acometida. Así ha sido anunciado esta semana en el Diario Oficial de Extremadura, donde se somete a información pública durante 15 días hábiles la relación de terrenos que son necesarios para que cualquier persona pueda aportar los datos oportunos para rectificar posibles errores u oponerse por razones de fondo o de forma a la necesidad de ocupación. Se trata de una actuación que se va a acometer desde el final de la Ex-A1, en Moraleja, hasta la frontera con Portugal en Monfortinho, a la espera de que se construya la autovía a Castelo Branco.
La obra
Las obras salieron a licitación el pasado mes de diciembre, pero los pliegos debieron ser rectificados y se volvió a publicar el concurso en abril. Fueron adjudicadas el pasado mes de junio a una UTE (Unión Temporal de Empresas) compuesta por dos firmas de Santano por un valor de 5.730.000 euros tras presentarse seis ofertas.
Primer tramo
El tramo en el que es necesario actuar discurre durante 27 kilómetros. La redacción del proyecto se justifica por la necesidad de asegurar una accesibilidad segura en un tramo donde confluyen distintos tramos, eliminando la alta accidentalidad en el tráfico de pesados existente o, al menos, minimizarla lo máximo posible.
Monfortinho
Este último tramo de la carretera, el que va hacia Monfortinho, presenta un tráfico moderado. La Intensidad Media Diaria del año 2022 estima en 639 el número de vehículos que la cruzan a diario, pero con abundancia de los pesados (54% en ese mismo año) al acortar la ruta entre Castelo Branco y la Ex-A1, que conecta por autovía con el centro del país y la red intereuropea.
El mal estado de la vía a Monfortinho se debe al gran número de vehículos pesados que la utilizan
Este hecho ha provocado un deterioro importante del firme, presentando marcadas roderas en el centro de cada carril y el centro de la calzada debido a su escaso ancho. A su vez, al cruzarse dichos vehículos sin berma ni arcén ha llegado a provocar vuelcos y salidas de vía con cierta asiduidad, según se detalla en el proyecto de obra.
Segundo tramo
Con respecto al segundo tramo, que discurre entre la glorieta de los Toros de Moraleja hasta el cruce de Zarza la Mayor, destacan que está formado por grandes rectas con algunos tramos de curvas en el entorno del puerto de la Zarzamora y del arroyo del Corzo y la Rivera de Gata, con dos estructuras sobre ellos. Presenta una mayor regularidad superficial, con desgaste en algunos puntos aislados. Su intensidad diaria fue de 1.227 coches en 2022, con un porcentaje de pesados del 28,04%.
Objetivo
Los trabajos que se pretenden acometer están encaminados a la mejora de la seguridad vial, mejorando el firme, la señalización y balizamiento. Además, se regularizarán el cruce con la Ex-117 (que llega a Zarza la Mayor) mediante una glorieta y con la carretera Cc-107 a Vegaviana con la reordenación de carriles de acceso y espera.
Solución al tráfico
Con respecto a las soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras, se plantean cuestiones para cada una de las actuaciones que se llevarán a cabo. En el primero, habrá cortes de carril y se utilizará el segundo para ambos sentidos de circulación mientras se ejecuten saneos y las obras del cruce de Vegaviana. En el segundo, habrá que realizar cortes de calzada completa con la indicación de itinerarios alternativos.
