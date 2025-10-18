El Foro de los Balbos vibra como nunca en una cita que une música y creatividad

El Foro de los Balbos ha vuelto a vibrar este sábado con la segunda jornada del Festival Cáceres Urderground Weekend, que reúne este fin de semana a grupos internacionales, nacionales y extremeños en el Foro de los Balbos en un formato que combina música, arte y gastronomía.

La décima edición de este evento gratuito, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Cáceres, ha congregado a cientos de vecinos y visitantes que no han querido faltar a esta cita, que por primera vez se ha celebrado al aire libre y que ha contado con conciertos de estilos variados como el garage, el punk y el reggae.

Sobre el escenario, el trío musical Hombre Tigre dio inicio a la jornada del sábado a las dos de la tarde. Ya por la tarde, ha tomado el relevo la banda madrileña The Five Cannons, seguida del grupo pacense de rock Rack Roll & the Remayteds. La sesión nocturna estará protagonizada por Los Coronas, mientras que la banda cacereña de reggae Cool Up & Sherlock Horns se encargará de poner el broche final a esta cita musical.

Arte y gastronomía al aire libre

Al mismo tiempo, los asistentes han podido disfrutar de una zona gastronómica de autor y visitar un mercadillo alternativo con propuestas de moda y arte. Este domingo también se podrá recorrer la exposición fotográfica bajo el título '10 años de Cáceres Underground Weekend' y contemplar la proyección audiovisual 'One Nine Nine Four'.

Y es que más allá de la música y las actividades culturales, el Cáceres Underground Weekend cumple también una función social y económica. La concejala de Festejos de la ciudad, Soledad Carrasco, destacó durante la presentación del evento la importancia de este tipo de iniciativas: “El festival no solo enriquece culturalmente a quienes participan, sino que dinamiza la ciudad y da oportunidades al talento emergente”.