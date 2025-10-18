Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hasta el 15 de enero

La joya natural del Valle del Ambroz de Cáceres que cierra para preservar su cosecha

El acceso a estos árboles singulares centenarios ubicados en Segura de Toro, clausurado por sus propietarios durante tres meses

Castaños del Temblar, en Segura de Toro.

Castaños del Temblar, en Segura de Toro. / E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El acceso a los Castaños del Temblar de Segura de Toro queda clausurado desde el 15 de octubre hasta el 15 de enero para la recolecta de sus frutos. Estos árboles singulares centenarios no se podrán visitar durante los próximos tres meses, como suele ser habitual, con el fin de poder preservar la recolecta de las castañas, así como para dar un descanso a los ejemplares. Así lo anuncia la familia Villares, propietaria del recinto. Este espacio natural está formado por cinco ejemplares centenarios situados en un antiguo huerto cercano al arroyo del Temblar.

Gratis

El terreno de las hermanas Villares Blázquez, cuya visita es gratuita, alberga cinco árboles singulares, cada uno con su propio nombre e identidad. El ejemplar más importante es el conocido como ‘Hondonero’, que hunde sus raíces en la parte más baja de la finca. Su altura es de 25 metros y su edad se estima que ronda los 700 años.

El Otoño Mágico es una oportunidad para conocer los paisajes ocres del Valle del Ambroz.

Otoño Mágico del Valle del Ambroz. / EL PERIÓDICO

Ejemplares

No muy lejos de éste se encuentra el ‘Castaño del Arroyo’, que tiene alrededor de 800 años. Algo más retirados están ‘El Bronco’, que posee un característico tronco en espiral, y ‘El Retorcío’, con su tronco formado por gruesos paquetes de fibras. En la parte superior de este huerto serrano se ubica ‘El Menuero’, que da las castañas más menudas de todos al estar más alejado del arroyo.

Noticias relacionadas y más

Ruta senderista

Existe una ruta senderista que es bastante frecuentada, sobre todo durante el otoño del Valle del Ambroz. Tiene una duración de una hora y diez minutos, con 3,6 kilómetros de longitud, dificultad baja y un paisaje de castaños. El lugar está considerado «mágico y especial, en el que te sientes caminando entre gigantes, de visita obligada y muy atractivo en cualquier época del año, aunque los colores más llamativos son en primavera y otoño», presumen en el Ambroz.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Cierre inesperado de los 100 Montaditos en Cáceres: el local permanece clausurado desde el lunes
  2. Pedro Sánchez asegura que Extremadura 'está ya en el radar turístico' y Guardiola afea la 'desventaja competitiva' por la deuda histórica en infraestructuras
  3. Sánchez y Óscar Puente visitan la autovía de Cáceres a Badajoz, que tendrá tres viaductos, pero no dan plazos de su finalización
  4. La Churrería Olqui cumple 40 años en Cáceres: con Joaquín, uno de sus fundadores, y el sistema tradicional de siempre
  5. Las extremeñas que abren camino en el mundo se citan en Cáceres: 'Tienen en común el talento
  6. Expectación y hermetismo a tres días de la boda del año en Cáceres
  7. Cancelado el concierto de Morad en Cáceres: Extremúsika 2025 sufre la caída de uno de sus principales artistas de la última jornada de festival
  8. En marcha el proyecto de un nuevo párking de 100 plazas para solventar los problemas de aparcamiento en la Ciudad Monumental de Cáceres

Expropiaciones en Moraleja para mejorar la carretera a Monfortinho, a la espera de la autovía Cáceres-Portugal

Expropiaciones en Moraleja para mejorar la carretera a Monfortinho, a la espera de la autovía Cáceres-Portugal

Distrito Norte reconoce la labor entidades y colaboradores en su segunda Jornada de Convivencia en Cáceres

Distrito Norte reconoce la labor entidades y colaboradores en su segunda Jornada de Convivencia en Cáceres

Los pies de San Pedro de Alcántara

Los pies de San Pedro de Alcántara

La joya natural del Valle del Ambroz de Cáceres que cierra para preservar su cosecha

La joya natural del Valle del Ambroz de Cáceres que cierra para preservar su cosecha

Vecinos de la Ciudad Monumental de Cáceres ante la falta de aparcamiento: "He llegado a estar 45 minutos para encontrar sitio"

Vecinos de la Ciudad Monumental de Cáceres ante la falta de aparcamiento: "He llegado a estar 45 minutos para encontrar sitio"

Un sábado para reír, sentir el duende y compartir la pasión por la lectura en diferentes escenarios de Cáceres

Un sábado para reír, sentir el duende y compartir la pasión por la lectura en diferentes escenarios de Cáceres

Los presupuestos regionales en Cáceres: la segunda fase del hospital y la ronda Sureste copan las inversiones

Los presupuestos regionales en Cáceres: la segunda fase del hospital y la ronda Sureste copan las inversiones

Del suizo Thomas Hirschhorn para la alemana Helga de Alvear: las alegorías al consumo masivo se instalan en noviembre en el museo cacereño

Del suizo Thomas Hirschhorn para la alemana Helga de Alvear: las alegorías al consumo masivo se instalan en noviembre en el museo cacereño
Tracking Pixel Contents