Hasta el 15 de enero
La joya natural del Valle del Ambroz de Cáceres que cierra para preservar su cosecha
El acceso a estos árboles singulares centenarios ubicados en Segura de Toro, clausurado por sus propietarios durante tres meses
El acceso a los Castaños del Temblar de Segura de Toro queda clausurado desde el 15 de octubre hasta el 15 de enero para la recolecta de sus frutos. Estos árboles singulares centenarios no se podrán visitar durante los próximos tres meses, como suele ser habitual, con el fin de poder preservar la recolecta de las castañas, así como para dar un descanso a los ejemplares. Así lo anuncia la familia Villares, propietaria del recinto. Este espacio natural está formado por cinco ejemplares centenarios situados en un antiguo huerto cercano al arroyo del Temblar.
Gratis
El terreno de las hermanas Villares Blázquez, cuya visita es gratuita, alberga cinco árboles singulares, cada uno con su propio nombre e identidad. El ejemplar más importante es el conocido como ‘Hondonero’, que hunde sus raíces en la parte más baja de la finca. Su altura es de 25 metros y su edad se estima que ronda los 700 años.
Ejemplares
No muy lejos de éste se encuentra el ‘Castaño del Arroyo’, que tiene alrededor de 800 años. Algo más retirados están ‘El Bronco’, que posee un característico tronco en espiral, y ‘El Retorcío’, con su tronco formado por gruesos paquetes de fibras. En la parte superior de este huerto serrano se ubica ‘El Menuero’, que da las castañas más menudas de todos al estar más alejado del arroyo.
Ruta senderista
Existe una ruta senderista que es bastante frecuentada, sobre todo durante el otoño del Valle del Ambroz. Tiene una duración de una hora y diez minutos, con 3,6 kilómetros de longitud, dificultad baja y un paisaje de castaños. El lugar está considerado «mágico y especial, en el que te sientes caminando entre gigantes, de visita obligada y muy atractivo en cualquier época del año, aunque los colores más llamativos son en primavera y otoño», presumen en el Ambroz.
