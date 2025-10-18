Obras
Nueva inversión para poner a punto el cámping de uno de los mejores enclaves turísticos de Cáceres
Inversión de 600.000 euros en su piscina
La Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes lanza un concurso público para las obras de modernización y eficiencia hídrica de la piscina en el cámping Carlos I de Cuacos de Yuste con el objetivo de modernizarlo de cara a su próxima reapertura. El importe del contrato, al que las empresas interesadas en su actuación pueden concurrir en la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el día 10 de noviembre, es de 630.000 euros.
La piscina, al igual que el resto del campamento turístico, lleva años cerrado. Esto ha provocado una falta de mantenimiento en todas las instalaciones. Tras realizar la revisión de las mismas, se intevendrá para buscar la adecuación a las normativas actuales de seguridad de uso y la mejora de la eficiencia hídrica.
Se reformará el vaso para adaptarlo a un uso más accesible, permitiendo la entrada a través de una zona continua de playa, se demolerá la piscina infantil y se cambiará la zona de chapoteo para niños para crear una parte de juegos acuáticos, se cambiará el sistema de filtración y se mejorará el aprovechamiento hídrico con un nuevo depósito de decloración para recoger las aguas sobrantes.
