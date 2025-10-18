Los presupuestos regionales en Cáceres: la segunda fase del hospital y la ronda Sureste copan las inversiones

Año nuevo a todos los efectos en cuanto a inversiones se refiere. Extremadura suma un nuevo intento para sacar los presupuestos regionales de cara a 2026, un propósito que no se logró para este 2025 y se mantenían prorrogados hasta la fecha. Así, con la intención de que esta vez sí salgan adelante, la Junta registró este jueves su propuesta para el reparto de fondos por consejerías. Este diario recorre área por área el gasto que llegará a Cáceres para desgranar las principales inversiones que tienen previsto llegar a la ciudad en el próximo ejercicio si se aprueban y que ascienden a una cifra de casi 90 millones de euros.

De esta forma, 2026 será un año en el que los principales protagonistas serán, por un lado, el hospital Universitario de Cáceres y su segunda fase, que contempla una de las mayores partidas no solo de la provincia cacereña si no de toda Extremadura con asignación presupuestaria hasta 2028, y la obra de la ronda Sureste. Así, la segunda fase del complejo hospitalario recibirá 62 millones de euros para iniciar la obra que en este momento se encuentra en proceso de adjudicación -para 2027, contempla otros 86 millones de euros- y por su parte, la obra de la conexión por carretera contabiliza 10 millones de euros.

Un pabellón de ferias

Como novedad, este capítulo de inversiones incluye una partida para un pabellón de ferias en Cáceres de 1,5 millones, una iniciativa muy demandada a nivel municipal. La obra del museo del Madruelo también recoge partidas para este año por 2 millones de euros -8,5 millones para 2027 y 6,3 millones para 2028-. El centro de cirugía de mínima invasión recibirá 2,5 millones y la fundación Helga de Alvear, 1,1 millones y, aunque fuera de Cáceres capital, otra de las inversiones más cuantiosas en materia de infraestructuras será la del nuevo puente de Alcántara con 2,5 millones d euros.

Por áreas, Cultura y Salud concentran el grueso de partidas. En la primera, el consorcio Cáceres 2031 recibirá 200.000 euros y la fundación Atrio, 100.000 euros. Por su parte, el consorcio Gran Teatro percibirá 872.000 euros para su funcionamiento y la programación y el museo Vostell, un millón de euros. En cuanto a festivales, para el Blues contemplan 10.000 euros, 20.000 euros para Irish Fleadh y 8.000 para el Fanter. La bajada más relevante es la que afecta a la fundación Rebross y a su festival de cine que pasa de recibir 23.000 euros a 5.000 euros. Se da la circunstancia de que la organización de la cita se quejó a la Junta porque ya en las cuentas anteriores contemplaba una bajada aunque no tan significativa como la de este año.

Dos millones para el centro de ELA

En cuanto a inversiones sanitarias, la obra de la residencia Asistida (centro residencial El Cuartillo) contará con 3,7 millones de euros, habrá 2 millones de euros para adaptación y equipamiento del centro de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que abrirá en la residencia Cervantes, 500.000 euros para la reforma del centro de Salud Plaza de Argel y 200.000 euros para la reforma en el centro Jardín del Sauce.

Ya en relación a asignaciones para las asociaciones, Cáritas Coria-Cáceres contempla 319.000 euros, el Banco de Alimentos recibirá 125.000 euros, la Cámara de Comercio de Cáceres, 80.000 euros, 2.000 euros para el novenario de la Virgen de la Montaña, 4.000 euros para el concurso de albañilería y 6.000 euros al centro de información de Europe Direct.