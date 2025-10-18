Un sábado para reír, sentir el duende y compartir la pasión por la lectura en diferentes escenarios de Cáceres

Una completa oferta cultural.

Sesión de humor y entretenimiento en el Palacio de Congresos

Este sábado 18 de octubre, a las 20.00 horas, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Cáceres acogerá el espectáculo La noche es comedia, una sesión de humor y entretenimiento. Las entradas ya están disponibles para la venta, y la propuesta promete hacer reír al público con un formato pensado para todos los gustos.

El flamenco vuelve al Ateneo

Este sábado 18 de octubre a las 20.30 horas, el Ateneo de Cáceres acoge una nueva cita del ciclo Sábados Flamencos, que celebra su VIII edición. Gracias al apoyo de la Junta de Extremadura, la Diputación y el Ayuntamiento de Cáceres, junto con asociaciones locales, este evento ofrece actuaciones flamencas en formato íntimo durante todo el mes de octubre. Una oportunidad única para disfrutar del arte jondo de cerca y dejarse llevar por el duende.

Arranca el club de lectura 'Mercedes Olmedo y las Lavanderas Lectoras'

El primer encuentro del club de 'Mercedes Olmedo y las Lavanderas Lectoras' trendrá lugar este sábado a las 10.30 horas en la sede de la A.C. Las Lavanderas de Aguas Vivas, en Cáceres. El taller, guiado por Mercedes Ballesteros, invita a compartir lecturas, reflexionar y disfrutar de la literatura en un ambiente cercano y participativo. Una propuesta ideal para quienes buscan vivir la lectura en comunidad.