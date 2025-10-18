Del suizo Thomas Hirschhorn para la alemana Helga de Alvear: las alegorías al consumo masivo se instalan en noviembre en el museo cacereño

El artista suizo afincado en París Thomas Hirschhorn, popular por sus construcciones escultóricas producidas a partir de productos de consumo masivo, será el protagonista de la nueva exposición individual que inaugure en noviembre el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear de Cáceres, cuando se desinstale la exposición ‘Santiago Sierra. 2.068 dientes, The Maelström, Archivo y Bandera negra’, que se puede visitar todavía e incluye performances, instalaciones, fotografía y vídeos.

Un habitual del museo

El artista suizo Thomas Hirschhorn ha expuesto en bienales como la de São Paulo, Venecia y Shanghai, y sus obras se contemplan en el Pompidou, la Tate Modern y el MoMA. En 2021, viajó a Cáceres para visitar el Museo Helga de Alvear, que exhibe su instalación ‘Power Tools’ desde la inauguración del centro artístico.

De hecho, el museo dedica enteramente a la obra ‘Power Tools’ una gran sala. Una instalación que había permanecido almacenada desde el 2007, con una extensión de 80 metros y que incluye vídeos y materiales diversos, que sirven como base a una crítica a la industria militarista.

“Me hace muy feliz ver mi obra integrada en este maravilloso nuevo museo y rodeado de tantas obras tan potentes. Como artista, es maravilloso estar representado en un contexto como este, aquí en Cáceres”, aseguraba entonces Hirschhorn, en compañía de la galerista alemana (fallecida el pasado mes de febrero).

La sala dedicada a la obra 'Power Tools' del artista suizo. / EL PERIÓDICO

Seguidora de su obra

La propia Helga de Alvear, quien incorporó la obra a su colección tras ser expuesta una única vez en el Kunstmuseum de Wolfsburgo, manifestaba que es una de las piezas que más satisfacción le proporcionaba ver instalada en el museo desde la inauguración y que, “debido a sus dimensiones y complejidad, no había podido exponerse con anterioridad”.

Seguidora de la obra de Hirschhorn e interesada en las posibilidades que ésta ofrece para entablar nuevos diálogos acerca del mundo que nos rodea, Helga de Alvear subrayaba “que es estupendo que, por fin, podamos disfrutarla en Cáceres. Es una instalación que no deja indiferente a nadie; llena de energía. Hay que experimentarla para entender lo que provoca”.

Compuesta por más de medio millar de objetos y una gran variedad de materiales como el cartón, el papel de aluminio, el plástico, maniquís, madera o cinta adhesiva de embalaje, ‘Power Tools’ representa el lema del artista: ‘Energía: ¡sí! Calidad: ¡no!’, con el que Hirschhorn huye del conservadurismo, la neutralidad y el acercamiento al arte desde la estética.

El objetivo: proponer un lenguaje más abierto y capaz de interpelar a todo tipo de audiencias. El pasado mes de septiembre Thomas Hirschhorn también estuvo presente, junto a otros artistas como el barcelonés Ignasi Aballí y el madrileño Santiago Sierra, en el homenaje que se celebró en Cáceres en memoria de la galerista y filántropa Helga de Alvear (fallecida a los 88 años) en el museo que lleva su nombre.

Ahora, el museo avanza que la nueva exposición individual del artista suizo, que se podrá disfrutar en el Helga de Alvear a partir del próximo 14 de noviembre, bajo el título ‘My Atlas# #OurAtlas’, cuya comisaria es la propia directora del espacio de arte contemporáneo, Sandra Guimarães, y que apoya el Swiss Arts Council.