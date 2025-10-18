Vecinos de la Ciudad Monumental de Cáceres ante la falta de aparcamiento: "He llegado a estar 45 minutos para encontrar sitio"

La polémica se desató este verano, cuando en la plaza ubicada frente al hotel Hilton (inaugurado el pasado mes de septiembre) aparecieron maceteros y vallas que impedían a los conductores aparcar sus vehículos en una explanada que, hasta ese momento, admitía alrededor de 15 coches. Sin embargo, la escasa (o, al menos, desproporcionada) oferta de estacionamiento en la Ciudad Monumental de Cáceres y sus alrededores se arrastra desde hace tiempo.

80 plazas perdidas

En el escrito que la asociación vecinal del barrio en el momento del cierre del espacio situado frente al lujoso establecimiento, que para la organización fue "la gota que colmó el vaso", se destacaba que con esas plazas eran ya "80" las perdidas en los últimos tiempos en las inmediaciones. "Tengo 47 años, y llevo 45 viviendo aquí. Toda la vida he aparcado en la calle Villalobos, pero ahora vienen y nos multan", explica Pedro Martín, vecino de la zona. "No es normal que nos quiten aparcamientos", añade.

Cabe destacar que la vía no está contemplada para el estacionamiento, pero los residentes aprovechaban las zonas más anchas y el hecho de que las aceras estén a la misma altura que la calzada para aparcar sus vehículos porque si no, aseveran, 'buscar sitio' podía convertirse en una ardua tarea. Y, de hecho, así ocurre en la actualidad.

Martín trabaja en Trujillo y llega a su casa sobre las 23.00 horas, cuando todas las plazas están ocupadas. "He llegado a estar 45 minutos dando vueltas para aparcar. Incluso, me he tenido que ir a San Marquino o la zona de la fuente Rocha porque no hallaba hueco por aquí. No queremos aparcar enfrente de casa, pero sí cerca", dice el cacereño. Aunque no es solo el mayor control sobre Villalobos lo que genera problemas para estacionar. También, la rehabilitación de la plazoleta de la calle de Picadores.

Plazoleta de Picadores

"Se redujeron mucho las plazas cuando hicieron la reforma. Antes, las aceras eran más pequeñas, el espacio no estaba tan delimitado y, casi siempre, podías aparcar en la puerta de casa. Ahora es imposible", sentencia Francisco, cuya vivienda se ubica en la propia plazoleta. Llega a su casa cargado de garrafas de agua y bolsas de la compra, aunque afortunadamente, hoy ha podido estacionar su vehículo a escasos metros de la puerta. "Por las mañanas suele haber más sitios, porque hay más movimiento. A partir del mediodía y por la tarde se complica, y por la noche ya no aparcas", asevera.

El cacereño apostilla que esa problemática se agudiza, todavía más, cuando se celebran eventos como el Womad. "Esto es lo que más cerca está de la parte antigua y todo el mundo busca sitio aquí", afirma Francisco, que aprovecha para denunciar el mal estado del pavimento en calles como Nazaret o Trujillo. "No hay asfalto, son todo piedras. Ya te da hasta miedo pasar con el coche", dice.

Pavimento deteriorado en la calle Nazaret. / El Periódico

Nuevo párking

Y, precisamente, en la calle Nazaret trabaja Juan Luis Alcón. Volviendo al tema del aparcamiento, cuenta que "casi todos los días" deja "el coche mal aparcado, porque no hay sitio". "Ya me han dicho que tenga cuidado, que me pueden multar. Pero aparco donde puedo, porque tampoco tengo tiempo para estar dando vueltas", argumenta. "Si hacen el nuevo párking, bienvenido sea", añade. Al respecto, el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, anunció hace unos días que ya estaba en marcha el proyecto para la construcción de un párking de 100 plazas en una parcela situada entre las calles Tenerías y Calero, y que estará dirigido "fundamentalmente y con carácter prioritario a los vecinos de la Ciudad Monumental".

Juan Luis Alcón. Trabaja en la zona de Santiago. / El Periódico

Una actuación para la que el Ayuntamiento ya ha adquirido por expropiación una vivienda que divide ambas vías, la cual se demolerá para permitir el tránsito (y el acceso al párking). ¿Qué opinan los vecinos? "Si son 100 plazas, creo que podía aliviar un poco", considera Jorge Rivera, joven de la zona. "Abrieron el de El Madruelo (zona de estacionamiento de una veintena de plazas), pero no es suficiente. Hacen falta más plazas", añade.

Jorge Rivera, vecino de la zona de Santiago. / El Periódico

"Ojalá construyan el párking de Tenerías, porque mejor sitio que ese no hay ninguno", opina Guadalupe Martín, de Autoservicio Jiménez Martín. Eso sí, se muestra algo escéptica. "Mi casa da a ese descampado. Vivo en ella desde hace 25 años y, entonces, ya había un proyecto para hacer un párking con un edificio de cuatro viviendas... Hasta ahora", lamenta la empresaria.

Un sitio para carga y descarga

Reconoce que no tiene problemas para estacionar, porque dispone de garaje, pero la situación se complica con el furgón que utiliza para su trabajo. "Tengo que dejarlo en doble fila y, como estoy aquí todo el día, cuando veo que alguien se va, lo aparco", explica. Aunque, lo peor llega cuando vienen los camiones de reparto. "Tienen que habilitar un sitio para la carga y descarga, porque se tienen que quedar parados en medio de la carretera al no haber sitio", se queja.

La opinión de todos coincide: hay problemas de aparcamiento en la Ciudad Monumental y sus alrededores. Ahora, queda por ver si la construcción del nuevo párking anunciado por el consistorio se hace realidad pronto y, sobre todo, si será capaz de solventarlos.