Más de 5.000 cacereños se tiñen de rosa en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama

El rosa volvió a ser el color protagonista en Cáceres. Más de 5.000 personas tomaron este domingo las calles de la ciudad para participar en la Marcha Rosa, una convocatoria que une deporte y solidaridad con un mensaje claro: avanzar en la investigación y la prevención del cáncer de mama. La cita, enmarcada en los actos del Día Mundial contra esta enfermedad, que se conmemora cada 19 de octubre, combinó deporte y concienciación en una jornada festiva y familiar.

La delegación cacereña de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) organizó una nueva edición que volvió a teñir de color y solidaridad las calles de la ciudad. La marcha comenzó pasadas las 11.00 horas desde el Paseo de Cánovas, encabezada por una representación institucional que incluyó al alcalde de Cáceres, Rafa Mateos; la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez; y la de Asuntos Sociales, Encarna Solís, quien también ejerce como gerente del Área de Salud de la ciudad. Tampoco faltó Ignacio Lucero, gerente de la AECC en Cáceres. Un año más, la organización técnica del evento corrió a cargo de la empresa Pebetero.

Recorrido y novedades

La marea rosa recorrió la avenida de Alemania y siguió su itinerario urbano hasta el parque del Rodeo y la Ciudad Deportiva, donde finalizaba la marcha. Por primera vez, los participantes tuvieron que dar una vuelta completa a la pista de atletismo antes de cruzar la línea de meta.

Como en años anteriores, la jornada contó con dos modalidades: la Marcha Rosa, un recorrido de cinco kilómetros pensado para todas las edades, y la Carrera de la Mujer, más competitiva, cuyos participantes completaron el itinerario en apenas unos minutos.

Solidaridad y recaudación

El director gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte, Alberto Cacho, declaró que este evento que más allá del deporte "es ya una seña de identidad de nuestra ciudad". A la llegada, la organización entregó a los participantes una mochila con obsequios, y en la explanada de la Ciudad Deportiva se desarrollaron actividades para todos los públicos.

De acuerdo con la OMS, el cáncer de mama afecta principalmente a las mujeres, que suponen el 99% de los casos, y se estima que una de cada doce será diagnosticada en países desarrollados. La detección temprana ha elevado la tasa de supervivencia por encima del 80%, un dato que las asociaciones aprovechan para recordar la importancia de la prevención.

Desde la organización destacaron la alta participación y el ambiente de unidad que se vivió durante toda la jornada. A su vez, recordaron que la recaudación íntegra se destinará a los programas de investigación, prevención y acompañamiento que impulsa la AECC.