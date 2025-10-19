Isidoro Saavedra, 91 años: "Abrí por primera vez las puertas del Gran Teatro de Cáceres y nunca olvidaré el frío que hacía aquel día"

Isidoro Saavedra, hoy con 91 años, recuerda perfectamente el 27 de enero de 1969, cuando junto a otros tres compañeros abrió por primera vez las puertas del Gran Teatro. Jamás olvidará el intenso frío que hacía aquel día. Durante esos años, el teatro estaba dirigido por la Obra Interparroquial Recreativa.

Una única función

"Sólo había una función cada día, a las siete de la tarde. Nunca olvidaré que al día siguiente el portero no apareció, vencido por el frío que azotaba la puerta. Recibíamos las películas desde el cine Coliseum, salvo las que estrenábamos nosotros mismos. A lo largo de esos años, vi pasar innumerables compañías y tuve el privilegio de conocer a muchos artistas legendarios, como el Porrina o el Farina. Estuve aquí durante tres o cuatro años, hasta que me mudé al Coliseum, en la avenida de España, donde trabajé como acomodador hasta el día que cerró sus puertas."

Especializado en galvanoplastia

Originario de Badajoz, se trasladó a Cáceres tras recibir una oferta de trabajo en una empresa local. Era el único en Extremadura especializado en galvanoplastia, un proceso que recubre objetos con una delgada capa de metal utilizando electricidad para mejorar su resistencia a la corrosión, aumentar su durabilidad y darles un mejor acabado estético. Sin embargo, este oficio tuvo una corta duración en la región, por lo que tuvo que buscarse la vida. "He sido camionero, conductor de grúa e incluso profesor de autoescuela".

"Actualmente tengo 91 años con tres meses, como siempre digo. Vivo solo, aunque mis tres hijas están siempre pendientes de mí. Espero llegar a los 103 años, que fue la edad a la que falleció mi madre. Tengo tres hermanas mayores que yo y todavía están vivas. La verdad es que en Cáceres se vive de maravilla".