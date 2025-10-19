Religión
Jesús Condenado se traslada a su nuevo templo en Cáceres: San Blas
El recorrido desde la ermita de la Paz culminó con una eucaristía de bienvenida y un encuentro fraternal entre los hermanos
La Hermandad Universitaria de Jesús Condenado de Cáceres ha vivido este domingo un momento histórico con el solemne traslado de su imagen desde la ermita de la Paz hasta la parroquia de San Blas, que se convierte a partir de ahora en su nuevo templo de culto.
Los actos comenzaron a las doce del mediodía. Los hermanos, vestidos con ropa de calle, portaron la cruz de madera distintiva de la Hermandad desde la céntrica Ermita de la Paz y recorrieron las calles del casco antiguo —Gabriel y Galán, plaza del Duque, Muñoz Chaves, Peñas y avenida de San Blas— hasta llegar a la parroquia de San Blas en torno a las 13.00 horas.
Allí tuvo lugar una eucaristía de bienvenida, consolidando este hecho como un hito en la historia reciente de la Hermandad. Al finalizar la ceremonia, los participantes compartieron un encuentro de confraternización con aperitivo incluido, brindando la oportunidad de reencontrarse y fortalecer los lazos de fraternidad que caracterizan a esta comunidad universitaria.
Talla única
La talla de Jesús Condenado es una de las imágenes más singulares de la Semana Santa cacereña. De carácter innovador y basada en estudios históricos, representa a Jesús camino del Calvario, con los brazos atados al palo que, junto a su cuerpo, conforma la cruz. Una iconografía única que refuerza el sentido de penitencia y humanidad de la escena y que ha sido admirada por generaciones de hermanos y fieles.
