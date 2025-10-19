Manuel García presenta en Cáceres la historia de Sadí de Buen, el ‘Lorca de la ciencia’ que luchó para erradicar el paludismo en Extremadura

El salón de actos de la Biblioteca Pública de Cáceres acogió este sábado la presentación del libro ‘Sadí de Buen. El Lorca de la ciencia’, una obra de Manuel García González y Pepa Corbacho Jiménez que rescata la figura de uno de los científicos más relevantes y olvidados de la historia sanitaria española.

Se trata de la primera biografía dedicada al doctor Sadí de Buen Lozano, pionero en la lucha contra el paludismo o malaria, una enfermedad endémica que azotó con fuerza nuestro país y tuvo un gran impacto en la provincia de Cáceres. Desarrolló gran parte de su labor científica en Extremadura a comienzos del siglo XX.

“Nos resultaba alucinante que apenas se conociera su historia, cuando será una de las personas que más vidas salvó en el siglo XX”, explica a este diario el coautor de la obra, Manuel García. “Sadí de Buen no merecía ser olvidado”.

El autor villafranqués, en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Cáceres. / Carlos Gil

Nacido en Barcelona en 1893, pertenecía a una familia de eminentes científicos —su padre, Odón de Buen, está considerado el padre de la oceanografía española— y de firmes convicciones progresistas. Sin embargo, su nombre quedó silenciado durante décadas tras su fusilamiento durante los primeros meses de la Guerra Civil, apenas dos semanas después de la muerte de Federico García Lorca. Una coincidencia que ha inspirado la comparación con el poeta español.

El médico que venció al mosquito

A comienzos del siglo XX, el paludismo (o malaria) azotaba con dureza buena parte de la provincia de Cáceres, especialmente las comarcas del Campo Arañuelo y La Vera. El autor del libro cuenta que fue allí donde Sadí de Buen desplegó un ambicioso programa de prevención y erradicación, que combinaba la lucha biológica contra el mosquito transmisor con la creación de una red de dispensarios médicos. Su método, riguroso y adelantado a su tiempo, logró reducir drásticamente la incidencia de la enfermedad.

Entre sus herramientas destacó la introducción de la gambusia, un pequeño pez originario de Norteamérica que se alimenta de las larvas del mosquito. “Aplicó una metodología científica tan eficaz que estuvo a punto de erradicar el paludismo de España”, subraya Manuel García, que asegura que su experiencia fue tan exitosa que “fue exportada a muchos países de Asia, Europa y África”.

Un legado oculto

El científico creó en Navalmoral de la Mata un Instituto Antipalúdico que se convirtió en punto de encuentro de científicos de toda Europa. “Fue una persona muy importante para Extremadura. Hizo que científicos de todo el mundo vinieran aquí a formarse”, recuerda el autor extremeño. “Y, sin embargo, hoy no hay nada que recuerde su figura”.

En 1936, el reconocimiento internacional era tal que la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas planeaban celebrar en España un congreso internacional sobre el paludismo para celebrar su erradicación. La historia, sin embargo, se torció trágicamente aquel mismo año.

Con su muerte no solo se truncó una vida, sino también un proyecto científico y social. “Su meta era que todo el mundo tuviese atención sanitaria, y que la ciencia sirviera para mejorar la vida de la gente”, destaca García.

El libro 'Sadí de Buen. El Lorca de la ciencia'. / Carlos Gil

La biografía firmada por los dos autores busca romper ese silencio. Un proyecto que nació, en realidad, casi por casualidad. “Empezamos a leer sobre especies invasoras, concretamente sobre la gambusia, y vimos que el nombre de Sadí aparecía constantemente, pero siempre de forma muy superficial”, explica el investigador. “Tiramos del hilo, encontramos archivos, documentos, contactamos con sus nietos y reconstruimos su vida”.

El resultado es un libro que combina el rigor histórico con una profunda mirada humana hacia un científico que dedicó su existencia a salvar vidas en una España que lo condenó al olvido.