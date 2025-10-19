La Politécnica de Cáceres, medio siglo formando talento: "Seguimos en continua evolución"

Por sus aulas han pasado miles de estudiantes que hoy trabajan en administraciones públicas, empresas tecnológicas o estudios de ingeniería y arquitectura repartidos por toda la región. Medio siglo después de su creación, el 15 de octubre de 1975, la Escuela Politécnica de Cáceres sigue siendo uno de los pilares del campus universitario y un referente en la formación técnica de Extremadura.

Su actual director, Jesús Torrecilla, realiza un balance «muy positivo» de estos cincuenta años. «Hemos crecido mucho y tenemos grupos de investigación cada vez más consolidados y bien posicionados en los rankings internacionales de producción». También subraya la contribución del centro con el desarrollo social y económico, formando a miles de profesionales que hoy impulsan el tejido empresarial de Extremadura.

Torrecilla destaca la evolución a lo largo de cinco décadas marcadas por el esfuerzo y la adaptación constante. «Con cada director se han producido avances importantes», explica. El primero, Daniel Serrano, creó la escuela «en circunstancias muy difíciles»: sin edificio, sin profesores y casi sin estudiantes.

Jesús Torrecilla, director de la escuela, durante el acto por el 50 aniversario. / Carlos Gil

Con José Luis Canal se convirtió en Politécnica con la incorporación de la rama de Arquitectura Técnica y poco después Informática; con Luis Mariano del Río se implantaron los másteres y pasó de Escuela Universitaria a Escuela Técnica Superior; y con Pablo García se realizó la transición al Plan Bolonia, implantando grados y másteres, incluido el de Ingeniería de Caminos, «un logro muy importante», remarca el director.

La Politécnica ha sido también un espacio de convivencia y formación vital para generaciones de estudiantes y docentes. El arquitecto cacereño Ángel González fue uno de sus primeros profesores y recuerda los inicios con emoción. «La creación fue ‘el no va más’. Necesitaban docentes, así que empecé dando clases en la Facultad de Filosofía y Letras, hasta que nos trasladamos a la Casa Grande, en la calle Pizarro. La escuela tiene una bonita historia con varios traslados hasta asentarse donde está hoy», cuenta.

Pronto se produjo la llegada de catedráticos y especialistas de otras regiones, lo que, según él, convirtió a la escuela en un foco de atracción para la juventud y en un proyecto pionero de gran valor para Cáceres. «Fue muy importante porque trajo consigo un enorme flujo de gente joven y un gran ambiente universitario», destaca González, quien llegó incluso a ejercer como subdirector de la escuela.

Ángel González, arquitecto y exprofesor de dibujo técnico en la Escuela Politécnica. / José Luis Barrantes

«En aquella época había un gran número de alumnos por curso», señala. Él siempre se distinguió por su cercanía con ellos. «Lo mejor es que muchos guardan un buen recuerdo de mí, y con algunos aún mantengo el contacto», afirma emocionado.

Estudiar en los 90

Entre quienes pasaron por sus clases de dibujo técnico está Ángel Gallego, que llegó desde Don Benito para estudiar Arquitectura Técnica en 1991, con parte del campus recién inaugurado y otra aún en construcción. «A veces tenías que pisar barro para llegar a clase. Eran facultades que estaban empezando, y las instalaciones y medios de aquella época no tienen nada que ver con los de ahora. Pero había mucha vida, y profesores jóvenes y con ganas», rememora.

La relación con los profesores era de confianza, aunque siempre con respeto. «No solo te enseñaban la materia, sino también a vivir y aprender sobre la vida». Una etapa que recuerda con gran cariño y en la que los jóvenes se reunían «primero en los bares de la plaza Mayor y después en La Madrila», cuenta.

Máxima exigencia

Sin embargo, la exigencia aquellos años era máxima. «Nadie te regalaba nada. Se concentraba toda la materia en poco tiempo y muchas veces te lo jugabas todo a un examen. Por eso la gente de nuestra época salía preparada para ir directamente al mundo laboral y buscarse la vida», subraya.

El actual director reconoce que también han atravesado momentos difíciles, especialmente tras la crisis del sector de la construcción iniciada en 2008, que afectó directamente a titulaciones como Ingeniería Civil y Arquitectura Técnica. Sin embargo, este curso se han vuelto a ocupar todas las plazas. «Podemos decir que hemos superado el bache con fuerza», valora.

Del pasado al presente

Cinco décadas después, los estudiantes actuales viven una realidad distinta, marcada por los avances tecnológicos y un enfoque más internacional, aunque persisten algunos retos. «En los últimos años nos está costando captar estudiantes nacionales de otras comunidades autónomas», indica el actual director del centro. Sin embargo, cada vez hay más estudiantes extranjeros, lo que aporta diversidad y enriquece el aprendizaje.

En la actualidad, la Escuela Politécnica cuenta con siete edificios, entre ellos el pabellón central y las tres alas que corresponden a las titulaciones originales, además de otras tres instalaciones destinadas a investigación, telecomunicaciones y un laboratorio de acústica.

Alumnos de la escuela asisten a clase. / Carlos Gil

La mayoría de los estudiantes valora la posibilidad de formarse sin alejarse de casa. Iván Mellado, alumno de Ingeniería Informática, destaca que la proximidad y los recursos disponibles hacen de la Politécnica una opción muy atractiva. «Hasta ahora, mi experiencia aquí ha sido excelente y me lo han facilitado todo», comenta, convencido de que aprovechará al máximo sus años de estudio.

Javier Borrego, también estudiante de Ingeniería Informática, destaca la importancia de la perseverancia. «Los primeros años mucha gente lo deja, pero si de verdad te gusta, las asignaturas merecen la pena», asegura. Recién incorporada al grado en Telecomunicaciones, el paso por la escuela para Paula Parreira ha sido todo un descubrimiento: «Al principio me costó, pero poco a poco me voy adaptando a las asignaturas», explica la joven, que se decantó por el centro por las buenas referencias recibidas.

Algunos muestran un enfoque más crítico, como Santiago Rodríguez, estudiante de Ingeniería del Software desde 2020, quien considera que la escuela «ofrece acceso a numerosos contenidos y herramientas útiles, pero sigue algo arraigada a la antigua». Un aspecto que, a su juicio, limita en cierta media la experiencia de los alumnos.

Mirando al futuro

De lo que no cabe duda hoy es que la Escuela Politécnica de Cáceres cumple 50 años siendo un referente en la formación técnica, combinando su legado académico con la mirada puesta en el futuro y la innovación constante. «Todo es mejorable, pero de eso va la calidad: de no dejar nunca de progresar», explica el director.

Estudiantes en las instalaciones del centro. / José Luis Barrantes

«Seguimos creciendo y transformándonos día a día. Actualmente estamos adaptando los grados de Ingeniería Informática y Telecomunicaciones y avanzando hacia una enseñanza más flexible, con másteres modulares que incluyen modalidades semipresenciales o con presencialidad remota», concluye Torrecilla.