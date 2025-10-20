Atrium Musicae 2026 bate récords: 16 conciertos en seis localidades de la provincia de Cáceres

Fue en 2023 cuando la Fundación Atrio organizó por primera vez su festival de música clásica Atrium Musicae. Entonces, el cartel contemplaba seis conciertos, que inundaron de arte distintos espacios emblemáticos de la ciudad de Cáceres. Ya en su segunda convocatoria, en 2024, uno de los espectáculos salió de la capital, y llegó hasta el Museo Vostell de Malpartida de Cáceres. Hoy se ha presentado la cuarta edición, la más ambiciosa hasta la fecha: entre el 28 de enero y el 2 de febrero de 2026 se ofrecerán 16 conciertos en seis localidades de la provincia.

Coria

El organista francés Benjamin Alard será el encargado de inaugurar el programa, con una actuación en la Catedral de Santa María de la Asunción de Coria. El 28 de enero, a las 19.00 horas, el que es una de las grandes figuras actuales de los teclados antiguos, recorrerá distintas tradiciones europeas del siglo XII y comienzos del XVIII, con la interpretación de obras de Georg Muffat, Louis Couperin o Johann Pachelbel.

Trujillo

El día 29, a las 17.00 horas, la soprano extremeña María Espada, acompañada por el archilaúd de Manuel Minguillón, ofrecerá un recital en la Iglesia de San Martín de Tours, en Trujillo. El programa establece un diálogo entre Italia y España en torno al Seicento, con piezas de Claudio Monteverdi, Tarquinio Merula o Juan Hidalgo. Además, ese mismo día, Atrium Musicae se traslada hasta la ciudad de Cáceres; tras la bienvenida ofrecida por el conjunto de metales Lituus Quartet, a las 19.15 horas, en el Gran Teatro, ese mismo espacio acogerá la actuación del violonchelista Mario Brunello y de la pianista Yulianna Avdeeva. El concierto, que arrancará a las 20.00 horas, lo abrirá la última de las sonatas para violonchelo y piano de Ludwig van Beethoven, pero estará centrado el la influencia del compositor ruso Dmitri Shostakóvich, mientras se escuchan obras de Galina Ustvolskaya y Mieczysław Weinberg.

Pirmer concierto de Atrium Musicae 2025 en el Palacio de Congresos. / Carlos Gil / CARLOS GIL

El viernes 30 de enero, en la Concatedral de Santa María, sonarán la trompeta de Manuel Blanco y el órgano de Pablo Márquez a las 12.00 horas. Recorrerán tres siglos de música, con obras de Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Haendel, Eugène Gigout, o del propio Márquez. A las 17.00 y 18.15 horas, el Museo Helga de Alvear acogerá a uno de los grandes nombres del mestizaje entre flamenco y jazz, el flautista y saxofonista Jorge Pardo, y a las 19.30 horas, el pianista Javier Perianes levantará, de nuevo, el telón del Gran Teatro. Uno de los grandes especialistas en la obra de Manuel de Falla, enfrentará el temprano catálogo pianístico del gaditano con las páginas de Frédéric Chopin.

Garrovillas de Alconétar

El día 31, el festival regresará a la Concatedral. A las 12.00 horas, el coro El León de Oro, dirigido por Marco Antonio García de Paz, y Schola Antiqua, bajo la dirección de Juan Carlos Asensio, interpretarán, en coproducción con la Fundación Tatiana, el 'Officium Defunctorum' de Tomás Luis de Victoria, compuesto en 1603 para las exequias de la emperatriz María de Austria, y editado dos años después. Igualmente, la música se trasladará ese día a otra localidad. La segunda actuación de Benjamin Alard será en la Iglesia de Santa María, en Garrovillas de Alconétar, a las 17.00 horas, con un programa en el que no faltarán obras de Hernando de Cabezón, Louis Couperin o Domenico Scarlatti.

A las 18.15 horas, el proyecto Neopercusión, con alumnos del conservatorio Hermanos Berzosa, y bajo la dirección de Juanjo Guillén, interpretará 'El hundimiento del Titanic', de Gavin Bryars en el Espacio de Creación Joven de Cáceres. A las 19.30 horas, el barítono Florian Boesch y el pianista Malcolm Martineau ofrecerán una actuación dedicada al 'Schwanengesang' ('El canto del cisne') de Franz Schubert, en el Gran Teatro, y a las 23.55 horas, Atrium Musicae ofrecerá el primer concierto de media noche de la mano de Schola Antiqua, en la Concatedral de Santa María.

Malpartida de Cáceres

Febrero arranca con la segunda actuación del coro El León de Oro, que a las 10.15 horas, en la Iglesia de Santiago Apostol, ofrecerá un programa con obras de Tomás Luis de Victoria, Lorenzo Donati o Giovanni Perluigi da Palestrina. Más tarde, a las 12.00 horas, el violonchelo de Mario Brunello llegará hasta el Museo Vostell de Malpartida de Cáceres, donde interpretará a Bach y a Mieczysław Weinberg. Además, a las 18.00 horas el pianistaJavier Perianes ofrecerá su segunda actuación en el festival junto a un trío de solistas de la Filarmónica de Berlín. En conjunto, interpretarán obras de Johannes Brahms, Franz Schubert y Wolfgang Amadeus Mozart.

Finalmente, Atrium Musicae se despedirá a las 18.00 horas del 2 de febrero en la Concatedral de Santa María. Allí, la joven violinista Miriam Hontana se reunirá con el experimentado Daniel Oyarzabal para ejecutar un programa con dos de los grandes de la primera mitad del siglo XVIII: Bach y Antonio Vivaldi.

Entradas

Existen dos tipos de abonos, de 5 y 9 conciertos, desde 36 euros, y se podrán adquirir a partir de las 10.00 horas del 28 de octubre. Por su parte, las localidades de venta libre estarán disponibles desde las 10.00 horas del 9 de diciembre.