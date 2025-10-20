Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Detenido en Cáceres un hombre que circulaba en dirección contraria con una bici robada: estaba en busca y captura por hurto en Salamanca

Agentes de la Policía Local le identificaron en la avenida de la Universidad el pasado sábado por la noche

Agentes de la Policía Local de Cáceres

Agentes de la Policía Local de Cáceres / Ayuntamiento de Cáceres

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Detenido en Cáceres un hombre que estaba en busca y captura por un robo en Salamanca. Agentes del Grupo Especial de Seguridad de la Policía Local de Cáceres detuvieron en la noche del sábado, en torno a las 22.40 horas, a un individuo que circulaba por la avenida de la Universidad en una bicicleta que había sido sustraida en la ciudad de Cáceres, sin luces y en sentido contrario.

Tras ser interceptado, los agentes procedieron a su identificación y comprobaron que sobre él pesaba una orden de busca y captura por un delito de robo, emitida por un Juzgado de Salamanca. Inmediatamente, el varón fue trasladado a la Comisaría de Policía Nacional para las diligencias oportunas y ha pasado ya a disposición judicial.

Noticias relacionadas y más

El concejal de Seguridad, Pedro Muriel, ha destacado "la rápida intervención y eficacia del Grupo Especial de Seguridad de la Policía Local de Cáceres", y ha subrayado que "la coordinación entre los cuerpos policiales permite seguir garantizando la seguridad en las calles de Cáceres y la protección del conjunto de la ciudadanía".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un despido laboral en un bar de Llopis, en Cáceres, desencadena una violenta discusión que deja dos heridos
  2. Empleo público en un pueblo a once kilómetros de Cáceres
  3. El Ayuntamiento de Cáceres tiene un nuevo funcionario sin DNI ni personalidad
  4. Las extremeñas que abren camino en el mundo se citan en Cáceres: 'Tienen en común el talento
  5. Nueva inversión para poner a punto el cámping de uno de los mejores enclaves turísticos de Cáceres
  6. Cancelado el concierto de Morad en Cáceres: Extremúsika 2025 sufre la caída de uno de sus principales artistas de la última jornada de festival
  7. Hamburguesas, salchichas y música en vivo: el festival de food trucks toma el parque Padre Pacífico en Cáceres
  8. El Gobierno de España autoriza la construcción del segundo tramo de la autovía Cáceres-Badajoz

El festival más hortera de Cáceres presume de repercusión tras el incidente de Mario Vaquerizo y regresa este fin de semana: "Tres millones de euros de impacto y bodas al estilo Las Vegas"

El festival más hortera de Cáceres presume de repercusión tras el incidente de Mario Vaquerizo y regresa este fin de semana: "Tres millones de euros de impacto y bodas al estilo Las Vegas"

Detenido en Cáceres un hombre que circulaba en dirección contraria con una bici robada: estaba en busca y captura por hurto en Salamanca

Detenido en Cáceres un hombre que circulaba en dirección contraria con una bici robada: estaba en busca y captura por hurto en Salamanca

El fallecido durante una cacería en Herguijuela habría muerto por un infarto después de que un perdigón le rebotase de forma accidental

El fallecido durante una cacería en Herguijuela habría muerto por un infarto después de que un perdigón le rebotase de forma accidental

De Halloween a Todos los Santos: la fiebre electrónica regresa al recinto ferial cacereño

De Halloween a Todos los Santos: la fiebre electrónica regresa al recinto ferial cacereño

Cáceres, Badajoz y Trujillo celebrarán una treintena de actividades por la Bienal de Mario Vargas Llosa

Cáceres, Badajoz y Trujillo celebrarán una treintena de actividades por la Bienal de Mario Vargas Llosa

La ONCE reparte 60.000 euros en Cáceres este fin de semana

La ONCE reparte 60.000 euros en Cáceres este fin de semana

La A-58 entre Cáceres y Badajoz avanza paso a paso: mejoras continuas, aunque el final sigue en el aire

La A-58 entre Cáceres y Badajoz avanza paso a paso: mejoras continuas, aunque el final sigue en el aire

"Los misioneros están como una cabra"

"Los misioneros están como una cabra"
Tracking Pixel Contents