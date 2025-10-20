Detenido en Cáceres un hombre que circulaba en dirección contraria con una bici robada: estaba en busca y captura por hurto en Salamanca

Detenido en Cáceres un hombre que estaba en busca y captura por un robo en Salamanca. Agentes del Grupo Especial de Seguridad de la Policía Local de Cáceres detuvieron en la noche del sábado, en torno a las 22.40 horas, a un individuo que circulaba por la avenida de la Universidad en una bicicleta que había sido sustraida en la ciudad de Cáceres, sin luces y en sentido contrario.

Tras ser interceptado, los agentes procedieron a su identificación y comprobaron que sobre él pesaba una orden de busca y captura por un delito de robo, emitida por un Juzgado de Salamanca. Inmediatamente, el varón fue trasladado a la Comisaría de Policía Nacional para las diligencias oportunas y ha pasado ya a disposición judicial.

El concejal de Seguridad, Pedro Muriel, ha destacado "la rápida intervención y eficacia del Grupo Especial de Seguridad de la Policía Local de Cáceres", y ha subrayado que "la coordinación entre los cuerpos policiales permite seguir garantizando la seguridad en las calles de Cáceres y la protección del conjunto de la ciudadanía".