Sucesos
Detenido en Cáceres un hombre que circulaba en dirección contraria con una bici robada: estaba en busca y captura por hurto en Salamanca
Agentes de la Policía Local le identificaron en la avenida de la Universidad el pasado sábado por la noche
Detenido en Cáceres un hombre que estaba en busca y captura por un robo en Salamanca. Agentes del Grupo Especial de Seguridad de la Policía Local de Cáceres detuvieron en la noche del sábado, en torno a las 22.40 horas, a un individuo que circulaba por la avenida de la Universidad en una bicicleta que había sido sustraida en la ciudad de Cáceres, sin luces y en sentido contrario.
Tras ser interceptado, los agentes procedieron a su identificación y comprobaron que sobre él pesaba una orden de busca y captura por un delito de robo, emitida por un Juzgado de Salamanca. Inmediatamente, el varón fue trasladado a la Comisaría de Policía Nacional para las diligencias oportunas y ha pasado ya a disposición judicial.
El concejal de Seguridad, Pedro Muriel, ha destacado "la rápida intervención y eficacia del Grupo Especial de Seguridad de la Policía Local de Cáceres", y ha subrayado que "la coordinación entre los cuerpos policiales permite seguir garantizando la seguridad en las calles de Cáceres y la protección del conjunto de la ciudadanía".
