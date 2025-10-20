La diputación celebra este jueves la segunda edición del premio Conchita Viera en Cáceres

El Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres organiza una nueva entrega de los Premios Conchita Viera, un galardón con el que se pretende reconocer la trayectoria profesional de personas que hayan contribuido al fortalecimiento y desarrollo de políticas públicas en materia de memoria democrática, así como a la defensa de los derechos humanos y la dignidad de personas represaliadas y perseguidas por razones políticas, ideológicas, sociales, o de cualquier otro tipo.

Su segunda edición tendrá lugar este jueves 23 de octubre, a las 19.00 horas, en el auditorio del complejo cultural San Francisco de Cáceres, acto en el que se dará a conocer el nombre de la persona que recibirá este premio, de acuerdo a la decisión de un jurado compuesto por nueve personas con amplios conocimientos en materia de Memoria Histórica y Democrática. En la gala de entrega de premios estará presente la subdirectora general de Divulgación de la Memoria de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, Almudena Cruz Yábar y contará con las actuaciones del cantautor Paco Ibáñez, la Banda Sinfónica de la Diputación Provincial de Cáceres y el Conservatorio Elemental de Danza El Brocense.

Una exposición temporal

En el marco de la celebración de este galardón, se han organizado diversas actividades complementarias. Por un lado, el miércoles 22, a las 18.30 horas, tendrá lugar la inauguración de una exposición temporal cedida por la Diputación de Badajoz que incluye una reproducción del cuadro ‘Fusilamientos en la plaza de toros de Badajoz’ de Martí Blas, y una secuencia de paneles informativos, y que estará expuesta en el complejo San Francisco de Cáceres hasta el 10 de noviembre. De manera paralela, a partir de la misma hora, también podrá visitarse la exposición ‘Historietas e historias’ y para finalizar la jornada, a las 19.00 horas, la Sala Malinche del complejo cultural se celebrará la mesa redonda ‘Políticas públicas sobre víctimas del terrorismo’.