El fallecido durante una cacería en Herguijuela habría muerto por un infarto después de que un perdigón le rebotase de forma accidental

El municipio de Herguijuela continúa sumido en un profundo pesar después del fallecimiento de un hombre de 72 años en la batida de zorros celebrada por la sociedad local de cazadores en la jornada del domingo. Después de muchas elucubraciones y posibilidades sobre su muerte, será la autopsia la que revele la causa exacta. Estaba programada para las 10.00 horas de este lunes en el Instituto de Medicina Legal de Cáceres.

Información

A primera hora del domingo, el Centro de Emergencias 112 comunicó la existencia de un accidente con arma de fuego ocurrido durante el ejercicio de caza en el término municipal de Herguijuela. Cuando se informó sobre el suceso, rápidamente se pensó que la muerte habría sido por un disparo que le habría impactado de forma directa. Sin embargo, la Guardia Civil informó que los servicios sanitarios le atendieron en el lugar, y que falleció posteriormente. Fue necesario activar el protocolo judicial para proceder al levantamiento del cadáver y los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial son los encargados de investigar las causas.

Batida de zorros

Tal y como ha podido saber este diario tras hablar con fuentes municipales, y a pesar de que no estará confirmado de forma oficial hasta que lo informen las instituciones, el suceso se produjo durante una batida de zorros celebrada en el paraje de Las Vegas, a apenas un kilómetro del pueblo. En estos tipos de cacerías, apenas se reúnen una decena de monteros para intentar controlar la sobrepoblación de zorros en las inmediaciones del casco urbano.

Delegado

"El varón presentaba heridas por arma de fuego, pero eran leves. Lo más normal es que la muerte haya sido sobrevenida por un infarto posterior", ha confirmado en la mañana de este lunes el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, al ser preguntado sobre el asunto en Barbaño, donde ha asistido para la firma de un convenio entre la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Diputación de Badajoz para financiar y ejecutar las obras contenidas entre la carretera de la localidad pacense y la Ex-328.

Instituciones

Vecinos e instituciones de la población, al ser consultados sobre la causa de la muerte, apuntan a esta misma posibilidad después de que un perdigón de cartucho le haya rebotado en el cuerpo. Pero será la autopsia la que determine la causa exacta.

Sin luto

Por el momento, en el municipio no se plantea la declaración de luto oficial, tal y como confirma el alcalde, Gonzalo José González.