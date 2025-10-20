La federación extremeña de atletismo lleva a juicio en Cáceres a tres antiguos cargos por administración desleal

La federación extremeña de atletismo ocupa esta semana los titulares no por méritos deportivos sino porque llevará a juicio a tres antiguos cargos que comparecen como acusados de administración desleal. Está previsto, tal y como recogen fuentes judiciales, que el juicio se celebre este martes en la Audiencia Provincial de Cáceres.

En la causa están imputados los que fueran secretario general, presidente y presidente de comité durante los años 2014 y 2020. La fiscalía pide para ellos seis años de cárcel por el delito de administración desleal agravada porque la cantidad supera los 50.000 euros. En concreto, según recoge el ministerio público en el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario, la cantidad asciende a 240.000 euros.

El escrito de la fiscalía precisa textualmente que “entre los años 2014 y 2020 los tres acusados, movidos todos ellos del propósito de obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial, excediéndose de las facultades que sus cargos les permitían en orden a la administración y gestión de fondos de la federación, realizaron una serie de disposiciones que causaron perjuicio económico”. La documentación del ministerio fiscal recopila que uno de los acusados “desde el 2016 al 2020 ha realizado transferencias a su nombre, en concreto 111 por un importe de 95.000 euros disponiendo de los mismos sin justificación alguna”.

Consta en el documento que entre este centenar de transferencias diez que suman una cantidad de 15.000 constan con un concepto relacionado con un bufete de abogados que llegaron a los tribunales también por un delito de falsedad documental y para las que el juzgado “ordenó el pago de las cosas y el importe de la multa procedentes de una condena del Juzgado de lo Penal del 5 de marzo de 2020”.

De igual manera, recopila el texto de la fiscalía que uno de los acusados, sin precisar cuál, “dispuso de la tarjeta de la federación prevista solo para gastos y pagos en la asociación realizando cargos para gastos ajenos a la actividad de la federación por un valor de 85.500 euros”.

Más de 25.000 euros en compras

El ministerio público desglosa estos gastos “en 18.725 euros en 363 repostajes de gasolina, 9.730 euros en concepto bares y restaurantes, 26.565 euros en concepto comercios, incluyendo compras en Carrefour, Dia, Hipercor, Mercadona, agencias de viaje, El Corte Inglés, Cortefiel, Zara, 1.325 euros en la joyería Nevacam, 513 euros en Tous, 190 euros en Rubí joyería o 150 euros en Duper joyería, 9.158 euros en concepto talleres y 15.394 euros en concepto hoteles incluyendo alojamientos en los que también constaban como huéspedes su cónyuge y su hijo”.

Por último, uno de los acusados “realizó desde 2014 a 2020 67 transferencias de 268.000 euros siendo que del conjunto, 58.000 euros no fueron destinados por el acusado al pago de estos conceptos disponiendo de los mismo sin justificación alguna con el consiguiente perjuicio patrimonial para la federación”.