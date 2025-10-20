El festival más hortera de Cáceres presume de repercusión tras el incidente de Mario Vaquerizo y regresa este fin de semana: "Tres millones de euros de impacto y bodas al estilo Las Vegas"

El festival Horteralia Cáceres presume de repercusión por el incidente de Mario Vaquerizo a apenas unos días de su edición número 14 en el Recinto Ferial. La ciudad se llenará de color, música y humor los próximos 24 y 25 de octubre con dos jornadas en las que unas 10.000 personas podrán disfrutar de artistas de talla mundial.

Presentación

El evento ha sido presentado en la mañana de este lunes en el Gran Teatro de Cáceres con la presencia de Conrado Gómez, director ejecutivo del festival; Sergio Martínez, director artístico; Jorge Suárez, concejal de Cultura del consistorio; Esther Gutiérrez, vicepresidenta de la Diputación de Cáceres; y Francisco Palomino, secretario general de Cultura de la Junta.

Impacto

La previsión es que el impacto directo durante el fin de semana sea de tres millones de euros en la ciudad, donde se prevé un 100% de ocupación hotelera. Cuenta con más de 300 personas contratadas y más de 40 empresas proveedoras, el 80% de ellas extremeñas.

Declaraciones

El edil de Cultura ha señalado que "Horteralia situa a Cáceres en el mapa de festivales como un evento distinguido que nos posiciona para la Capitalidad Cáceres 2031". La vicepresidente provincial se ha referido al evento como "mucho más que un festival de música, diversión y color". Palomino, por su parte, ha dicho que "una fotografía es perfectamente reconocible" y ha solicitado que haya más artistas de la región acartelados.

Buses y taxis

El evento contará con autobuses urbanos desde el parque José María Saponi en las horas de actuación. El sábado será de 20.30 a 4.00 horas y el domingo comenzará a las 16.30. También existe un convenio con los taxistas.

Programación de Horteralia. Cartel por días. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Programa y novedades

El viernes actuarán Azúcar Moreno, OBK, Sofía Cristo, Raúl, Rocío Saiz y Roio Porto. El sábado, por su parte, será el turno de Fangoria, Nancys Rubias, Putilatex, Natalia, Las Supremas de Móstoles, Roser, Kuve, Jota Carajota, La Década Prodigiosa o el dj cacereño Cherry Coke. Además, este año habrá novedades como una capilla para celebra bodas al puro estilo Las Vegas, una zona de arcade, un toro mecánico, coches de choque o un mercadillo kitsch con marcas extremeñas y de otros puntos de fuera de la región.