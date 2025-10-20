De Halloween a Todos los Santos: la fiebre electrónica regresa al recinto ferial cacereño

La cita con la electrónica y el tecno regresa a la ciudad (al recinto ferial) después de que al año pasado hiciera combo con la fiesta Bresh. Fátima Hajji, Adrián Mills, Cristian Varela, Skryption y Dexphase serán algunos de los artistas que pisarán el escenario.

De Halloween a Todos los Santos

Rebels aterriza en Cáceres el próximo 1 de noviembre, consolidado como uno de los festivales de referencia dentro de la escena electrónica en España. El recinto ferial será el epicentro de una jornada maratoniana (de 17:00 horas hasta las seis de la madrugada) donde el público podrá disfrutar de la mejor música electrónica de la mano de algunos de los mejores de la escena a nivel mundial.

La reina del hard techno Fátima Hajji, junto a Adrián Mills, Cristian Varela, Skryption, Dexphase, Brenda Serna, Dhuna, y el extremeño Raúl Pacheco serán los artistas que harán que los asistentes disfruten del mejor sonido, tanto nacional como internacional, como ya ha logrado Rebels en distintos puntos del país.

Cristian Varela en concierto. / Cedida

Será la sexta vez que Rebels visite la región extremeña, con paradas previas en Don Benito y Cáceres. Aunque la marca ha recorrido todo el territorio nacional de punta a punta, llevando la música electrónica a más de 25 ciudades: Asturias, Madrid, Ciudad Real, Toledo, Córdoba, Málaga, Tenerife... Y la acogida ha sido grande: cerca de un millón de personas han bailado al son de Rebels.

«Hablar de Rebels es sinónimo de excelencia. Por sus escenarios han pasado los nombres más importantes de la música electrónica mundial», apuntan desde la organización.

Artistas como Black Coffee, Carl Cox, Gordo, Jeff Mills, Hugel, Richie Hawtin, Ben Sims, Charlotte de Witte, Paco Osuna, Fatima Hajji, Wade, Andrés Campo, Luciano, Michael Bibi, Boris Brejcha, Deborah de Luca, Skryption, James Hype, Mestiza, Marco Faraone, Marco Carola y los extremeños Carlos Chaparro y Raúl Pacheco, entre otros muchos...

Infierno Club XXL

Además, el 31 de octubre, víspera del día de Todos los Santos, Cáceres vivirá otra cita imperdible. El recinto ferial acogerá, con motivo de Halloween, Infierno Club XXL: uno de los eventos más destacados de la música urbana.

El cartel estará encabezado por Yung Beef (DJ Set), junto a Main Costa, Xiyo & Fernandez, Pipo Beatz, Roydee y Angell Kiid.

Dos noches consecutivas que convertirán a Cáceres en el destino musical de referencia durante la festividad de Todos los Santos.

Las entradas ya están disponibles (aunque la mayoría ya están agotadas) para «vivir dos noches únicas en una de las mejores localizaciones de Extremadura», subrayan desde la organización.

Quedan entradas generales sin consumición por 15 euros y entradas VIP por 70 euros.

El año pasado Rebels ofreció un plantel con los mejores nombres del panorama hard techno, con el enmascarado Vendex y la estrella Shlømo como cabezas de cartel y llenó el recinto ferial.